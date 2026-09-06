Trabajos de remodelación en clínica Gestión Salud San Fernando: no hay servicio de urgencias

La IPS Clínica Gestión Salud suspenderá temporalmente el servicio de urgencias en su sede San Fernando, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta y elevar los estándares de calidad en la atención.

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Durante este periodo se ejecutarán obras de adecuación de la infraestructura física y se implementarán mejoras tecnológicas y asistenciales.

Estas acciones permitirán continuar acompañando a los habitantes de Cartagena y Bolívar con servicios de alta calidad, tecnología avanzada y una atención más oportuna y resolutiva.

Para garantizar la continuidad de la atención, la institución diseñó un plan de acción integral que contempla la prestación del servicio de urgencias en la sede María Auxiliadora.

Desde esta sede se fortalecerá la capacidad de respuesta ante las necesidades de la comunidad, contribuyendo a la descongestión de los servicios hospitalarios y respaldando la red de salud de Cartagena.

La IPS Clínica Gestión Salud ofrece disculpas a sus usuarios por las posibles molestias ocasionadas por la suspensión temporal del servicio de urgencias en la sede San Fernando y agradece su comprensión durante este proceso de renovación.

Una institución al servicio de la comunidad

Gestión Salud se ha caracterizado por mantener altos estándares de calidad y atender diariamente a miles de usuarios. Así lo demuestran los resultados registrados durante los seis meses analizados:

* Más de 144.000 pacientes atendidos.

* Más de 2,5 millones de servicios de salud prestados.

* Un promedio de 786 pacientes atendidos cada día.

* Más de 13.600 servicios prestados diariamente.

* Cerca de 567 servicios cada hora.

* Aproximadamente 10 servicios de salud por minuto.

Estas cifras incluyen consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, hospitalización, cirugías, imágenes diagnósticas, cuidados intensivos y atención de urgencias.

Pero, sobre todo, representan a miles de personas y familias que confían diariamente su salud y su vida a la institución.