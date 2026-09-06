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06 sep 2026 Actualizado 03:10

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Sicarios en moto ultimaron a un hombre en el barrio 13 de Junio

El hoy difunto no reporta antecedentes judiciales

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Informó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio 13 de Junio, sector La Ceiba, el día 5 de septiembre, sobre las 02:10 P.M, se presentó el homicidio de Breyner Murillo Pérez.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue abordada por dos sujetos en otro vehículo similar, quienes sin medir palabra, atentaron con arma de fuego contra la integridad del hoy occiso.

La inspección técnica en el lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN. El finado no reporta antecedentes judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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