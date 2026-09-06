Operativos de control dejan cierre de seis establecimientos en El Pozón

Como parte del compromiso firme de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la seguridad, la tranquilidad y el orden de la ciudad, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana lideró operativos de control durante este fin de semana en diversos puntos estratégicos, con especial énfasis en el barrio El Pozón y el Centro Histórico.

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Estas acciones forman parte de una estrategia integral de presencia institucional en el territorio, orientada a devolver la tranquilidad a los barrios y garantizar que el desarrollo comercial se realice en estricto cumplimiento de la ley.

Durante las intervenciones en el barrio El Pozón, las autoridades procedieron con la suspensión temporal de la actividad comercial de seis establecimientos por incumplir con las normas vigentes. Asimismo, en materia de ordenamiento vial y seguridad ciudadana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT inmovilizó más de 30 motocicletas por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito.

“Nuestra presencia en los barrios y diferentes sectores no es aislada ni coyuntural; responde a una decisión firme de la Alcaldía de Cartagena por consolidar el orden y la tranquilidad en cada localidad. Estamos trabajando pqra combatir la ilegalidad en el espacio público y que las normas comerciales se respetan, salvaguardando siempre el derecho de los ciudadanos a convivir en paz y seguridad”, afirmó Daniel Vargas Díaz, secretario del Interior.

Estos operativos e realizaron articuladamente con la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Dirección de Control Urbano, Cuerpo de Bomberos, DATT, EPA Cartagena, Policía Metropolitana de Cartagena y la Armada Nacional , demostrando la capacidad del Gobierno local para intervenir simultáneamente en distintos sectores prioritarios.

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana reafirma que estas caravanas de control continuarán desplegándose de manera continua en las diferentes localidades para garantizar el orden y el cumplimiento de lo establecido por la ley.