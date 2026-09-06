Motociclista perdió el control del vehículo y falleció en zona conurbación de Turbaco

Un hombre perdió la vida en un siniestro vial registrado el domingo 6 de septiembre en la variante, zona conurbación de Turbaco- Bolívar.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió en el kilómetro 7+900, cuando una motocicleta de placas KEA45H, de color gris y modelo 2026, se desplazaba en sentido Cartagena-Turbaco.

Por causas que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que se saliera de la calzada y terminara en una zona enmontada a un costado de la carretera.

La víctima fue identificada como Néstor Julio Moreno, de acuerdo con el reporte oficial. El hombre falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias que llevaron a que el motociclista perdiera el control del vehículo.