Mes Cultural 2026 en la Cárcel Distrital de Mujeres
La iniciativa hace parte de la programación del IPCC para las Fiestas de Independencia de Cartagena
La Cárcel Distrital de Mujeres dio apertura oficial a su Mes Cultural 2026 con el lanzamiento de “Salsa al Patio: Herencia de Libertad”, una apuesta que integra arte, música y cultura como herramientas para fortalecer los procesos de resocialización y promover segundas oportunidades para las mujeres privadas de la libertad.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Durante la jornada se realizó la imposición de bandas y juramento de las candidatas al certamen, además del desfile de la virreina 2025 y diferentes presentaciones artísticas. La música estuvo a cargo de la orquesta Lery Key y de reconocidos exponentes de la champeta cartagenera como Jhon El Legendario, Prix 06, Yao, El Temible Zaa y Fujillama.
Para el director de la Cárcel Distrital de Mujeres, Enrique Mercado, esta iniciativa representa una oportunidad para demostrar que la cultura puede ser una herramienta efectiva de transformación.
“Quiero agradecer a todos los que se han sumado y han trabajado hombro a hombro con nosotros por la resocialización y las segundas oportunidades. Cada aporte demuestra que unidos podemos generar espacios de transformación y nuevas oportunidades para nuestras internas”, señaló el director Enrique Luis Mercado.
Con “Salsa al Patio: Herencia de Libertad”, la Cárcel Distrital de Mujeres inicia una agenda cultural durante septiembre que busca visibilizar el talento de las internas, fortalecer la convivencia y consolidar una resocialización real, humana y basada en oportunidades.
La actividad hace parte de la programación cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para las Fiestas de Independencia, organizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, y cuenta con el respaldo del alcalde Dumek Turbay, quien ha sido fundamental en el impulso de esta apuesta cultural dentro de la institución.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.