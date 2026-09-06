Mes Cultural 2026 en la Cárcel Distrital de Mujeres

La Cárcel Distrital de Mujeres dio apertura oficial a su Mes Cultural 2026 con el lanzamiento de “Salsa al Patio: Herencia de Libertad”, una apuesta que integra arte, música y cultura como herramientas para fortalecer los procesos de resocialización y promover segundas oportunidades para las mujeres privadas de la libertad.

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Durante la jornada se realizó la imposición de bandas y juramento de las candidatas al certamen, además del desfile de la virreina 2025 y diferentes presentaciones artísticas. La música estuvo a cargo de la orquesta Lery Key y de reconocidos exponentes de la champeta cartagenera como Jhon El Legendario, Prix 06, Yao, El Temible Zaa y Fujillama.

Para el director de la Cárcel Distrital de Mujeres, Enrique Mercado, esta iniciativa representa una oportunidad para demostrar que la cultura puede ser una herramienta efectiva de transformación.

“Quiero agradecer a todos los que se han sumado y han trabajado hombro a hombro con nosotros por la resocialización y las segundas oportunidades. Cada aporte demuestra que unidos podemos generar espacios de transformación y nuevas oportunidades para nuestras internas”, señaló el director Enrique Luis Mercado.

Con “Salsa al Patio: Herencia de Libertad”, la Cárcel Distrital de Mujeres inicia una agenda cultural durante septiembre que busca visibilizar el talento de las internas, fortalecer la convivencia y consolidar una resocialización real, humana y basada en oportunidades.

La actividad hace parte de la programación cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para las Fiestas de Independencia, organizadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, y cuenta con el respaldo del alcalde Dumek Turbay, quien ha sido fundamental en el impulso de esta apuesta cultural dentro de la institución.