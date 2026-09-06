Más de 500 hombres y mujeres policías garantizaron seguridad durante Ironman 5150 Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena, implementó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del “IRONMAN 5150 Cartagena”, que se realizó el domingo 6 de septiembre y reunió a más de 2.300 atletas provenientes de más de 40 países.

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Personal uniformado que superó los 500 hombres y mujeres Policías estuvieron desplegados en los diferentes puntos estratégicos y a lo largo del recorrido de la competencia, acompañando las pruebas de natación, ciclismo y atletismo, con el propósito de garantizar la seguridad de los deportistas, residentes, visitantes y demás asistentes al evento.

El dispositivo contó con uniformados de diferentes especialidades, quienes estuvieron encargados de realizar labores de prevención, vigilancia, control y acompañamiento, para atender oportunamente cualquier situación que pudo presentarse durante la jornada.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que disfrutara de esta importante competencia deportiva con responsabilidad, respetara las recomendaciones de las autoridades y acate las instrucciones de los uniformados y del personal logístico dispuesto en los diferentes sectores.

CIERRES VIALES

Con motivo de la realización del Ironman 5150 Cartagena, se implementaron cierres viales temporales para garantizar la seguridad de los atletas y el desarrollo de la competencia.

ENTRE LAS 4:30 A. M. Y 10:00 A. M.

• Avenida Santander – Vía al Mar (90A): desde el Parque de La Marina en dirección hacia Barranquilla, con contraflujo vehicular en sentido Barranquilla–Cartagena (norte-sur) hasta Pontezuela.

• Cruce hacia Punta Canoas.

• Cruce Pontezuela–Bayunca.

ENTRE LAS 4:30 A. M. Y 8:00 A. M.

• Avenida Blas de Lezo: frente a la estación del Muelle de La Bodeguita, permanecerá cerrada.

• Centro Histórico: permaneció cerrado.