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06 sep 2026 Actualizado 22:15

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Guarda de seguridad falleció tras accidente de motocicleta en Magangué

El fallecido prestaba sus servicios en una sede del SENA ubicada en la población

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Una tragedia vial se registró durante la noche del sábado 5 de septiembre en Magangué, Bolívar, donde un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras se movilizaba en motocicleta.

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La víctima fue identificada como Félix Vásquez Palencia, quien se desempeñaba como vigilante en la nueva sede del SENA, localizada en el barrio La Esmeralda.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, Vásquez Palencia transitaba en su motocicleta por el sector de Materias Amarillas, en inmediaciones de las letras de Magangué, cuando, por circunstancias que aún no han sido determinadas, terminó cayendo sobre la vía.

Personas que se encontraban cerca del sitio le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron hasta el Hospital La Divina Misericordia. El hombre llegó al centro asistencial sin responder a estímulos y, pese a la atención recibida, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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