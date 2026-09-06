Fase 2 del Nuevo Chambacú ‘Ligas Mayores’ abre el 30 de septiembre

La Fase 2 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, ‘Ligas Mayores’, uno de los proyectos de infraestructura deportiva más ambiciosos que adelanta la ciudad, reporta un avance general del 94 %, según el corte de obra más reciente entregado por la Secretaría de Infraestructura.

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La obra, que arrancó el 4 de septiembre de 2024 y fue visitada este sábado por el alcalde Dumek Turbay, contempla su entrega definitiva el 30 de septiembre de 2026 y ya se perfila como un nuevo referente deportivo y de recreación para el centro-occidente de la ciudad.

Una obra que ya genera empleo en el barrio

Más allá del cemento y el acero, el complejo se ha convertido en una fuente directa de empleo para la comunidad: la obra suma 318 puestos de trabajo generados, de los cuales 299 corresponden al frente de construcción y 19 a labores de interventoría.

La cifra confirma el efecto multiplicador que este tipo de infraestructura tiene sobre la economía local mientras avanza la construcción.

Dos escenarios, un mismo complejo

La primera fase del Nuevo Chambacú, la Zona de Ligas Menores, entregada hace meses fue concebida para la formación infantil y la recreación familiar. Cuenta con cancha de fútbol 9, cancha de fútbol 11 para uso formativo, juegos infantiles, zonas de camerinos y baterías sanitarias, urbanismo, parqueaderos y áreas administrativas y comerciales.

Los registros fotográficos más recientes muestran las canchas en gramas sintéticas terminadas, senderos peatonales, mobiliario urbano y graderías ya instaladas.

En cuanto a la segunda fase, Zona de Ligas Mayores (90 % de avance), esta zona incluirá cancha de fútbol principal, cancha de softbol, graderías estructurales con cubiertas metálicas, dugouts y zonas técnicas especializadas, una cancha múltiple complementaria, skate park, camerinos, baterías sanitarias, urbanismo, parqueaderos y zonas administrativas y comerciales.

Las cubiertas de las graderías y el terreno de juego de sóftbol ya están consolidados, mientras avanzan los últimos frentes de obra.

Un proyecto que transforma el entorno con sostenibilidad ambiental

Con la entrega gradual de sus escenarios, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú se perfila como un espacio integral de deporte, formación y esparcimiento familiar, además de un motor de empleo y dinamización económica para el sector.

El alcalde Dumek Turbay reafirmó que el escenario tendrá nueva amenidad: un ecosendero de contemplación conectado directamente con la India Catalina.

La fase 2 del Nuevo Chambacú, “Ligas Mayores, incorporará senderos ecológicos, conectividad peatonal y espacios de contemplación en armonía con el ecosistema de manglar y la laguna de Chambacú.

El Distrito garantiza que no habrá tala ni deforestación de manglares, sino que se limpiarán y acondicionarán para que se convierta en atractivo natural para locales y turistas.

La transformación del Nuevo Chambacú no solo cambiará el paisaje urbano de Cartagena con modernos escenarios deportivos y espacios públicos de calidad. La segunda fase del proyecto también se convertirá en un referente de integración entre infraestructura, naturaleza y sostenibilidad ambiental.

Uno de los componentes más destacados de esta etapa será la construcción de un circuito de ecosenderos que recorrerán el borde natural del manglar existente, permitiendo a ciudadanos y visitantes disfrutar de este ecosistema sin afectar su equilibrio ambiental.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que estos senderos naturales permitirán recorridos seguros, accesibles y amigables con el entorno natural.

Además, el proyecto contempla la construcción de un puente peatonal que conectará directamente el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú con la plazoleta de la India Catalina, fortaleciendo la movilidad de peatones y la integración de este nuevo espacio con el Centro Histórico y sus áreas de influencia.

El alcalde Dumek Turbay destacó que el desarrollo de esta obra se realiza bajo un principio innegociable: la protección absoluta del ecosistema de manglar que rodea el sector.

De acuerdo con el Distrito, el cordón natural de mangles será conservado en su totalidad y se convertirá en uno de los principales atractivos del proyecto. La vegetación proporcionará sombra natural a los recorridos peatonales y contribuirá a mantener las condiciones ecológicas del entorno.

Los senderos fueron concebidos para conjugarse con el paisaje y el ecosistema verde existente, permitiendo que los visitantes caminen entre la vegetación, observen la fauna asociada al ecosistema y disfruten de una experiencia de contacto directo con la naturaleza en pleno corazón de Cartagena.

La intervención busca convertir una zona que durante años permaneció abandonada, prohibida para la ciudad y subutilizada en un corredor ambiental, recreativo y turístico que complemente la oferta deportiva, recreativa y familiar del complejo.

Con esta apuesta, Nuevo Chambacú avanzará hacia un modelo de desarrollo urbano que combina deporte, espacio público y sostenibilidad, demostrando que es posible ejecutar grandes obras de transformación sin sacrificar los ecosistemas estratégicos de la ciudad.