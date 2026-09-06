Este sábado 12 de septiembre habilitarán ampliación de la vía Perimetral

El próximo sábado, 12 de septiembre, el alcalde Dumek Turbay dará apertura oficial a la ampliación vial de la vía Perimetral, una conexión estratégica que mejorará significativamente la movilidad en este sector de la ciudad y pondrá fin a una espera que se prolongó por varias administraciones.

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La nueva vía ya está lista y permitirá una conexión directa hacia la carrera 17 en el barrio 7 de agosto, facilitando además el acceso hacia el barrio San Francisco y mejorando los desplazamientos de quienes diariamente se movilizan entre distintos sectores del suroriente y norte de Cartagena.

Esta conexión permitirá descongestionar zonas tradicionales y ofrecer una ruta más directa para comunidades de sectores como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, 7 de Agosto, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices y Crespo, quienes por años han esperado soluciones reales en materia de movilidad en esa zona.

Pero uno de los principales beneficios será para quienes vienen desde el sector de 7 de Agosto y, hasta ahora, debían atravesar San Francisco para continuar su recorrido.

Desde este sábado, los conductores podrán tomar esta nueva conexión y salir directamente hacia la Villa Olímpica, evitando la vuelta larga y contando con una alternativa que hará más ágil y eficiente la movilidad. Y, en sentido contrario, quienes vienen del sur de Cartagena podrán agilizar su tránsito hacia Crespo, el aeropuerto Rafael Núñez y al Gran Malecón del Mar.

“Esta es una vía que Cartagena debió tener terminada hace muchos años. Después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2006, quedó esta conexión pendiente, pero nunca se terminó como realmente debía hacerse. Año tras año se hicieron anuncios y compromisos, pero no había nada concreto. Nosotros llegamos a cumplirle a la gente y hoy esta vía es una realidad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Una deuda histórica que finalmente se salda

La ampliación de la vía Perimetral era una obra esperada por las comunidades y necesaria para completar una conexión fundamental dentro de la red vial de Cartagena.

El proyecto contempla más de un kilómetro de vía nueva, con una calzada de doble carril y 7,5 metros de ancho, diseñada para ofrecer una circulación más fluida, segura y eficiente.

“No podía seguir pasando el tiempo y que esta vía continuara siendo una promesa. Cartagena necesitaba terminar la Perimetral, completar esta conexión y darle a la gente una solución real para movilizarse mejor. Eso es lo que vamos a entregar este sábado”, agregó Turbay.

La obra no solo representa una mejora para quienes se movilizan diariamente por este sector.

De manera complementaria, también quedó listo el urbanismo de las zonas aledañas, convirtiendo este nuevo punto de la ciudad en un espacio pensado para el encuentro y el disfrute ciudadano.

Los cartageneros encontrarán las letras de la ciudad cerca de la nueva rotonda, además de un muelle para los pescadores de la zona y un mirador, elementos que complementan la transformación de este sector.

“Aquí no solamente estamos entregando una vía. Estamos transformando un entorno completo, mejorando la movilidad y creando espacios que la gente pueda disfrutar. Queremos una Cartagena que se mueva mejor, pero también una ciudad más bonita y mejor conectada”, destacó el alcalde.

Con la apertura del nuevo tramo de la Perimetral, Cartagena gana una conexión que durante años estuvo pendiente y que ahora permitirá ahorrar tiempo, mejorar los recorridos y descongestionar rutas utilizadas diariamente por miles de ciudadanos.

Muelle para los pescadores

Además de mejorar la conectividad vehicular, el proyecto incorpora un componente social importante con la construcción de un muelle para pescadores, pensado como un espacio digno para el desarrollo de sus actividades tradicionales en la Ciénaga de la Virgen.

La obra también genera actualmente 30 empleos directos, aportando a la dinamización económica de las familias cartageneras y reafirmando el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con el desarrollo integral de sus comunidades.

La ampliación de la Vía Perimetral es una obra que reduce tiempos y mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos. Una intervención que, como muchas otras en ejecución, demuestra que cuando se escucha a la gente y se cumple la palabra, la ciudad avanza.