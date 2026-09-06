Este es el orden de los rangos militares en Colombia: escalafón de mayor a menor, según jerarquía
Colombia cuenta con tres organizaciones que son las que conforman las Fuerzas Militares del país. Le contamos cuáles son los rangos de cada una de ellas.
El Decreto 1790 del 2000 estipula que Colombia, en su rama de Defensa, cuenta con tres Fuerzas Militares que “son las organizaciones instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar y constitucionalmente destinadas a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
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Estas tres fuerzas son:
- Ejército Nacional
- Armada Colombiana
- Fuerza Aérea Colombiana
Ahora, dentro de cada estas hay una escala jerárquica que va desde el propio comandante de las Fuerzas militares, hasta los demás grados de cada una como oficiales, suboficiales, soldados, entre otros.
Cabe recordar que dentro de su estructura, los oficiales y suboficiales tienen escalafones divididos en grados que son tenidos en cuenta al momento de ascender.
En el caso de los oficiales, por ejemplo, en el Ejército Nacional, un subteniente, después de cumplir con los años requeridos, podrá ascender a teniente; luego, a capitán y así sucesivamente.
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Sin embargo, hay que destacar que el ascenso de los oficiales en las tres Fuerzas Militares está a cargo del Gobierno Nacional, mientras que, el de los suboficiales por el Ministerio de Defensa o “los comandos de las respectivas fuerzas cuando ellos se delegue”, según señala el Decreto.
Por eso, en Caracol Radio le contamos al detalle el orden de los rangos militares en Colombia.
¿Cuál es el orden de los rangos militares en Colombia?
Pues bien, según la página web del Comando General de las Fuerzas Militares, estos son los rangos de cada fuerza que hay en Colombia.
Ejército Nacional
Oficiales del Ejército Nacional
- General
- Mayor general
- Brigadier general
- Coronel
- Teniente coronel
- Mayor
- Capitán
- Teniente
- Subteniente
Suboficiales del Ejército Nacional
- Sargento mayor de Comando Conjunto
- Sargento mayor de Comando
- Sargento mayor
- Sargento primero
- Sargento viceprimero
- Sargento segundo
- Cabo primero
- Cabo segundo
- Cabo tercero
Armada Nacional de Colombia
Oficiales navales
- Teniente de corbeta
- Teniente de fragata
- Teniente de navío
- Capitán de corbeta
- Capitán de fragata
- Capitán de navío
- Contralmirante
- Vicealmirante
- Almirante
- Suboficiales navales
- Oficiales infantes de marina
Suboficiales navales
- Marinero segundo
- Marinero primero
- Suboficial tercero
- Suboficial segundo
- Suboficial primero
- Suboficial jefe
- Suboficial jefe técnico
- Suboficial jefe técnico de comando
- Suboficial jefe técnico de comando conjunto
Oficiales infantes de marina
- General
- Mayor general
- Brigadier general
- Coronel
- Teniente coronel
- Mayor
- Capitán
- Teniente
- Subteniente
Suboficiales infantes de marina
- Sargento mayor de Comando Conjunto
- Sargento mayor de Comando
- Sargento mayor
- Sargento primero
- Sargento viceprimero
- Sargento segundo
- Cabo primero
- Cabo segundo
- Cabo tercero
Fuerza Aérea Colombiana
Oficiales
- General
- Mayor general
- Brigadier general
- Coronel
- Teniente coronel
- Mayor
- Capitán
- Teniente
- Subteniente
Suboficiales
- Técnico jefe de comando
- Técnico jefe
- Técnico subjefe
- Técnico primero
- Técnico segundo
- Técnico tercero
- Técnico cuarto
- Aerotécnico
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...