Este es el orden de los rangos militares en Colombia: escalafón de mayor a menor, según jerarquía

El Decreto 1790 del 2000 estipula que Colombia, en su rama de Defensa, cuenta con tres Fuerzas Militares que “son las organizaciones instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar y constitucionalmente destinadas a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

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Estas tres fuerzas son:

Ejército Nacional

Armada Colombiana

Fuerza Aérea Colombiana

Ahora, dentro de cada estas hay una escala jerárquica que va desde el propio comandante de las Fuerzas militares, hasta los demás grados de cada una como oficiales, suboficiales, soldados, entre otros.

Cabe recordar que dentro de su estructura, los oficiales y suboficiales tienen escalafones divididos en grados que son tenidos en cuenta al momento de ascender.

En el caso de los oficiales, por ejemplo, en el Ejército Nacional, un subteniente, después de cumplir con los años requeridos, podrá ascender a teniente; luego, a capitán y así sucesivamente.

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Sin embargo, hay que destacar que el ascenso de los oficiales en las tres Fuerzas Militares está a cargo del Gobierno Nacional, mientras que, el de los suboficiales por el Ministerio de Defensa o “los comandos de las respectivas fuerzas cuando ellos se delegue”, según señala el Decreto.

Por eso, en Caracol Radio le contamos al detalle el orden de los rangos militares en Colombia.

¿Cuál es el orden de los rangos militares en Colombia?

Pues bien, según la página web del Comando General de las Fuerzas Militares, estos son los rangos de cada fuerza que hay en Colombia.

Ejército Nacional

Oficiales del Ejército Nacional

General

Mayor general

Brigadier general

Coronel

Teniente coronel

Mayor

Capitán

Teniente

Subteniente

Suboficiales del Ejército Nacional

Sargento mayor de Comando Conjunto

Sargento mayor de Comando

Sargento mayor

Sargento primero

Sargento viceprimero

Sargento segundo

Cabo primero

Cabo segundo

Cabo tercero

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Armada Nacional de Colombia

Oficiales navales

Teniente de corbeta

Teniente de fragata

Teniente de navío

Capitán de corbeta

Capitán de fragata

Capitán de navío

Contralmirante

Vicealmirante

Almirante

Suboficiales navales

Oficiales infantes de marina

Suboficiales navales

Marinero segundo

Marinero primero

Suboficial tercero

Suboficial segundo

Suboficial primero

Suboficial jefe

Suboficial jefe técnico

Suboficial jefe técnico de comando

Suboficial jefe técnico de comando conjunto

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Oficiales infantes de marina

General

Mayor general

Brigadier general

Coronel

Teniente coronel

Mayor

Capitán

Teniente

Subteniente

Suboficiales infantes de marina

Sargento mayor de Comando Conjunto

Sargento mayor de Comando

Sargento mayor

Sargento primero

Sargento viceprimero

Sargento segundo

Cabo primero

Cabo segundo

Cabo tercero

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Fuerza Aérea Colombiana

Oficiales

General

Mayor general

Brigadier general

Coronel

Teniente coronel

Mayor

Capitán

Teniente

Subteniente

Suboficiales

Técnico jefe de comando

Técnico jefe

Técnico subjefe

Técnico primero

Técnico segundo

Técnico tercero

Técnico cuarto

Aerotécnico

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