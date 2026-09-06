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06 sep 2026 Actualizado 20:02

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Cartagena

En el barrio Los Alpes comerciante falleció por ataque con arma blanca

El presunto homicida fue capturado

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Según la Policía Metropolitana de Cartagena, en el barrio Los Alpes el 2 de septiembre del 2026, a las 04:30 PM, resultó lesionado con arma cortopunzante el señor Vianor Enrique Marín Salazar, de 56 años al parecer por un acto de intolerancia. El residente de la zona alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció el día 5 de septiembre de 2026.

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Es importante resaltar de este hecho, que se presentó la captura de un sujeto de 30 años de edad, el cual sería el responsable de agredir con cuchillo al hoy occiso, quien era un reconocido comerciante (tendero) de la zona.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, mientras que el supuesto homicida fue presentado a la fiscalía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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