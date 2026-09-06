Director de la policía llegó hasta Norosí luego de ataque con drones en la estación

Con un mensaje de respaldo, solidaridad y compromiso institucional, el Director General de la Policía Nacional visitó el municipio de Norosí para acompañar a la comunidad y brindar apoyo al personal uniformado que, hace un mes, fue víctima de un ataque con drones.

Durante su visita, el Mayor General Jesús Alejandro Barrera escuchó de primera mano las necesidades de los habitantes y de los policías que permanecen al servicio de esta zona del Sur de Bolívar, reafirmando que la institución continuará trabajando de manera cercana con la ciudadanía para fortalecer la seguridad, la convivencia y las condiciones de bienestar de quienes cumplen su misión en el territorio.

La jornada permitió revisar las condiciones de seguridad de los uniformados, conocer las circunstancias que han enfrentado después del ataque y fortalecer las medidas de acompañamiento institucional. El propósito es garantizar que el personal policial cuente con mejores condiciones para desarrollar su labor y, al mismo tiempo, brindar tranquilidad y confianza a la comunidad.

“Norosí no está solo. Estamos aquí para acompañar a nuestra comunidad y respaldar a nuestros policías, que con valentía y compromiso siguen cumpliendo su deber”, señaló el Director General durante la visita.

El alto oficial también destacó la importancia de mantener una Policía cercana a los ciudadanos, capaz de escuchar sus necesidades y responder de manera articulada ante los desafíos que enfrenta el territorio.

La visita constituye además un mensaje de fortaleza frente a quienes pretenden afectar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Sur de Bolívar. La Policía Nacional reiteró su determinación de continuar trabajando por la protección de las comunidades y por el bienestar integral de sus hombres y mujeres.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones de prevención, seguridad y acercamiento comunitario, en coordinación con las autoridades locales y con los habitantes de Norosí, para construir entornos más seguros y fortalecer la confianza ciudadana.