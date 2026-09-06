Detenido presunto agresor sexual en el barrio El Socorro: tenía orden de captura

En desarrollo de la ofensiva frontal contra los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional, en Cartagena, logró en las últimas horas la captura de un hombre de 55 años, requerido por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Socorro, durante actividades de registro, control y verificación de antecedentes adelantadas por uniformados de la Zona de Atención. Al verificar la identidad del ciudadano, los policías establecieron que era requerido por una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena.

El capturado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

En lo corrido del año, 60 personas han sido capturadas en Cartagena por delitos sexuales, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la protección de niños, niñas y adolescentes y con llevar ante la justicia a quienes vulneren sus derechos.

El Coronel Carlos Julio Esteban Blanco comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (E), sostuvo “La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad física, psicológica o sexual, a través de la línea de emergencia 123 o los canales institucionales habilitados.”