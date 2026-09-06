Deportistas de 41 países, presentes en el Ironman 51.50 de Cartagena

Cartagena de Indias volvió a posicionarse hoy en la cima del deporte mundial al acoger con éxito una nueva edición del Ironman 51.50, una de las pruebas de triatlón de distancia olímpica más prestigiosas del circuito global de The Ironman Group.

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La jornada congregó a más de 2.300 atletas procedentes de 41 países —con una nutrida representación de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Estados Unidos—, reafirmando el atractivo global de La Heroica para el turismo de altos eventos.

El desarrollo de la competencia puso a prueba la velocidad y resistencia de los participantes a través de un trazado total de 51,5 kilómetros. Los competidores vivieron la experiencia única de nadar 1,5 kilómetros en el marco de la Bahía de las Ánimas, un escenario natural estratégico preparado por Corpoturismo desde el Muelle La Bodeguita, cuyas aguas tranquilas brindaron condiciones de seguridad e infraestructura privilegiadas en pleno corazón de la ciudad.

Posteriormente, la carrera continuó con un exigente tramo de 40 kilómetros de ciclismo en un recorrido directo junto al mar Caribe, para culminar con 10 kilómetros de atletismo por las emblemáticas calles de piedra del Centro Histórico. Este trayecto rodeado por las murallas y la arquitectura colonial ofreció un marco patrimonial inigualable tanto para los deportistas como para los asistentes.

El evento ratificó la capacidad de Cartagena para medirse a la par de grandes capitales internacionales que albergan este circuito, como Zúrich, Varsovia, Boulder o Cervia. Tras el inicio de la competencia en las primeras horas de la mañana, las actividades concluyeron a mediodía con la entrega de reconocimientos en la Plaza de la Aduana, que sirvió como punto de meta y recuperación.

“Cartagena de Indias demostró una vez más su solidez y prestigio como escenario predilecto para competencias de alto nivel internacional. Desde Corpoturismo dispusimos y preparamos minuciosamente el Muelle La Bodeguita para que fuera el punto de partida perfecto en la prueba de natación, ofreciendo las mejores condiciones operativas y de seguridad. Eventos de la magnitud del Ironman 51.50 no solo dinamizan nuestra imagen en el exterior, sino que generaron una importante derrama económica impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía, el transporte y el comercio local”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo.

La presencia de los competidores y sus acompañantes (2 o 3 personas por competidor) representó un promedio de estancia superior a las tres y cuatro noches por visitante, lo cual inyecta dinamismo a los hoteles, guías turísticos, transporte formal y a la economía popular de la ciudad.