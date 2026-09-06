Clausuran primer periodo de sesiones extras en el Concejo: esto son los proyectos aprobados

El Concejo Distrital de Cartagena clausuró el periodo de sesiones extraordinarias, que se desarrolló entre el 13 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, durante el cual la corporación estudió y debatió las iniciativas convocadas por la Administración Distrital.

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El presidente del Concejo Distrital de Cartagena, Hernando Piña, dio clausura formal al periodo y destacó el compromiso y la responsabilidad demostrados por los concejales durante el estudio, análisis y debate de los proyectos presentados por la Administración Distrital.

Piña señaló que durante este periodo fueron discutidas y aprobadas iniciativas relacionadas con la creación de la empresa para la administración, aprovechamiento, explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura del Gran Malecón del Mar, la incorporación y traslado de recursos en el presupuesto distrital y la autorización para comprometer vigencias futuras, entre otras propuestas presentadas por el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz.

El presidente del Concejo resaltó que la corporación ejerció sus competencias constitucionales y legales con rigor y responsabilidad, y señaló que ahora corresponde hacer seguimiento a la implementación de las decisiones adoptadas, verificar el uso eficiente de los recursos públicos y velar por que los programas y proyectos aprobados se traduzcan en resultados para la ciudadanía.

Asimismo, reafirmó que el Concejo continuará ejerciendo el control político con independencia y responsabilidad, y agradeció a los concejales, a la Administración Distrital y a todos quienes contribuyeron al desarrollo de este periodo de sesiones extraordinarias.

Administración Distrital destacó aprobación de iniciativas

Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía, María Patricia Porras, en representación del alcalde mayor, agradeció al Concejo Distrital por el estudio y aprobación de las iniciativas orientadas al desarrollo de la ciudad.

Porras destacó las decisiones adoptadas durante este periodo y, particularmente, la aprobación de las herramientas para la gestión integral, mantenimiento y aprovechamiento del Gran Malecón del Mar.

Señaló que estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad y adecuada administración de esta infraestructura, de manera que pueda consolidarse como un espacio para el disfrute de la ciudadanía y las futuras generaciones.

Asimismo, resaltó la importancia del nuevo Hospital de Pasacaballos, al considerar que representa un avance para acercar los servicios de salud a esta comunidad y mejorar las condiciones de atención.

La funcionaria reconoció que las diferencias hacen parte del ejercicio democrático y destacó el diálogo institucional como mecanismo para construir acuerdos alrededor de las necesidades de Cartagena.

Finalmente, señaló que el reto para las instituciones es avanzar en la ejecución de las decisiones adoptadas y convertir las autorizaciones y proyectos aprobados en obras, soluciones y resultados concretos para la ciudadanía.

Próximo periodo de sesiones

Con la clausura de este periodo extraordinario, el Concejo Distrital se prepara para iniciar el tercer periodo de sesiones ordinarias de 2026, que se desarrollará del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Durante este periodo, uno de los principales asuntos será el estudio y aprobación del Presupuesto Distrital para la vigencia 2027, además de las demás iniciativas y proposiciones que correspondan a la corporación en el marco de sus competencias.