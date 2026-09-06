Cartagena de Indias acogió nuevamente una edición del Ironman 51.50

Cartagena de Indias volvió a posicionarse en la vitrina del deporte mundial. Este domingo, 6 de septiembre de 2026, la ciudad albergó una nueva edición del Ironman 51.50, una de las pruebas de triatlón de distancia olímpica más prestigiadas del circuito global de The Ironman Group.

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¿Qué es el Ironman 51.50 y cuál es su trascendencia global?

La denominación 51.50 hace referencia a la suma total de su recorrido: 51,5 kilómetros divididos en 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de atletismo. A diferencia de la distancia Full o 70.3, el formato 51.50 exige una alta intensidad y velocidad en trazados urbanos y costeros.

Esta franquicia internacional ubicó a Cartagena en el mismo circuito de grandes capitales deportivas y turísticas alrededor del mundo que acogen o han acogido eventos de la serie 51.50 y marcas Ironman, tales como Zúrich (Suiza), Varsovia (Polonia), Boulder (EE. UU.) o Cervia (Italia). Con esto, la ciudad ratifica que cuenta con la infraestructura, la capacidad logística y el atractivo patrimonial requeridos para organizar eventos deportivos internacionales de primer nivel.

Cifras clave y detalles de la competencia

De acuerdo con la información técnica oficial del evento, la jornada deportiva congrega a miles de asistentes entre deportistas y acompañantes:

* Atletas participantes: 2.300 triatletas.

* Representación internacional: 41 países representados, con una destacada presencia de competidores provenientes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Estados Unidos.

* Distancias oficiales:

* Natación: 1,5 km (1 vuelta) en las aguas de la Bahía de las Ánimas.

* Ciclismo: 40 km (1 vuelta).

* Atletismo: 10 km (2 vueltas) atravesando calles emblemáticas del Centro Histórico.