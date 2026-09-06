Cardique abre convocatoria para reconocer a Protagonistas Ambientales del Territorio en Bolívar

Hasta este lunes 7 de septiembre estará abierta la convocatoria de Cardique para identificar y reconocer a los Protagonistas Ambientales del Territorio, una iniciativa que busca visibilizar a personas y comunidades que trabajan por la protección de los ecosistemas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La convocatoria está dirigida a hombres, mujeres, jóvenes y comunidades que, mediante sus acciones, aportan al cuidado del ambiente y generan cambios positivos en sus territorios.

El director de Cardique, Ángelo Bacci, explicó que la iniciativa busca conocer las historias de quienes están haciendo la diferencia en materia ambiental y reconocer públicamente su trabajo. “Se está buscando a los protagonistas ambientales del territorio, personas, comunidades que hagan la diferencia o que estén haciendo buenas acciones por el ambiente defendiendo los ecosistemas”, señaló Bacci.

La convocatoria también pretende que estas experiencias sirvan de inspiración para que más ciudadanos se involucren en la protección de los ecosistemas.

Último plazo para inscribirse

Las personas interesadas todavía pueden participar. El plazo vence este lunes 7 de septiembre, por lo que Cardique hizo un llamado a quienes desarrollen iniciativas ambientales para que den a conocer su trabajo.

Las inscripciones se pueden realizar enviando un mensaje directo a las cuentas oficiales de Cardique en Instagram o Facebook, junto con los datos de contacto. El equipo de la entidad se comunicará posteriormente con los participantes.

La convocatoria busca poner en el centro a quienes, desde sus comunidades y territorios, trabajan diariamente por la conservación del ambiente.