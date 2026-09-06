Alianza Cemento País y SIAB consolida evaluaciones luego del sismo en el Eje Cafetero

Los ingenieros estructurales enviados por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, en alianza estratégica con Cemento País, continúan ejecutando una labor impecable en los análisis técnicos tras el sismo en el Eje Cafetero.

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Su rigurosidad metodológica está marcando la pauta para garantizar la seguridad de los habitantes de la región.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, resaltó el alcance de estas acciones: “Nuestra alianza con la SIAB reafirma el compromiso con la ingeniería nacional. Aportamos certidumbre técnica en momentos críticos para proteger vidas e infraestructura”.

Las inspecciones recientes arrojan datos clave: en el Edificio Torre Molinos, se declaró no habitable el cuarto piso debido a daños severos en vigas y voladizos. En el Edificio Jardines de Vizcaya, las afectaciones se concentran en mampostería no estructural, sin comprometer columnas ni vigas principales.

Finalmente, en el Conjunto Ciudadela del Café (Torre 5), se detectaron fisuras profundas en escaleras y losas que exigen exploraciones controladas. Cada dictamen consolida un diagnóstico invaluable para la recuperación urbana.