Policía capturó a ‘Pelo de Cobre’ por presunto atraco en el barrio La Candelaria

Siendo aproximadamente las 09:20 de la mañana, cuando el movimiento habitual del sector Puente El Loren, en el barrio La Candelaria, transcurría con normalidad, una patrulla adscrita al CAI Perimetral recorría la zona de atención como parte de los planes de vigilancia y control desplegados para garantizar la seguridad de la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio del patrullaje, la atención de los uniformados se concentró en una escena que parecía desarrollarse en cuestión de segundos. Un joven estaba siendo presuntamente despojado de sus pertenencias por un sujeto que aprovechaba un momento de vulnerabilidad para apoderarse de un teléfono celular.

Sin perder tiempo, los Policías reaccionaron de manera inmediata. Al notar la presencia de las autoridades, el presunto delincuente intentó evitar la acción policial; sin embargo, la rápida intervención de los uniformados permitió cerrarle cualquier posibilidad de escapar.

Tras una efectiva maniobra de reacción y verificación de los hechos, fue capturado en flagrancia alias “Pelo de cobre”, de 20 años de edad, señalado de presuntamente haber cometido el hurto contra un ciudadano.

Durante el procedimiento Policial fue recuperado un teléfono celular, avaluado en aproximadamente dos millones de pesos $2.000.000, elemento que habría sido sustraído momentos antes a la víctima.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto, mientras que el equipo recuperado fue entregado para el trámite respectivo dentro del proceso.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia, las acciones operativas continúan de manera contundente en los diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de contrarrestar los flagelos que afectan la seguridad y la convivencia.”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.