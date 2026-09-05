Nueva Calle del Ferrocarril mejora conexión del barrio Puerta de Hierro con Mamonal

Después de décadas de espera, los habitantes de Puerta de Hierro recibieron oficialmente una nueva vía principal completamente transformada. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregó este sábado la obra ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, que mejora la movilidad de este sector y amplía las alternativas de conexión hacia la Zona Industrial de Mamonal.

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La Calle del Ferrocarril, una nueva infraestructura que cuenta con 1,138 metros lineales de vía, un ancho promedio de 6,3 metros, 20 bocacalles y 1.815 metros lineales de bordillos, convirtiendo una calle que durante años estuvo marcada por el deterioro, el polvo y el barro, en una vía moderna para vecinos, trabajadores y vehículos de carga.

La obra fortalece la conexión entre Puerta de Hierro, Policarpa y Arroz Barato con el Corredor de Carga, y amplía las alternativas de circulación hacia Mamonal, Nelson Mandela, la vía a Barú, Turbaco y otros sectores estratégicos del sur de Cartagena.

“Hoy Puerta de Hierro tiene la vía que durante tantos años pidió. Aquí no solamente pusimos pavimento: transformamos completamente un sector que estaba deteriorado, mejoramos el drenaje y construimos un nuevo sistema de alcantarillado para una comunidad que tenía una infraestructura artesanal y obsoleta. Esta obra significa dignidad para las familias, especialmente para muchos adultos mayores y niños que viven aquí, y también nuevas alternativas para movernos hacia Mamonal y descongestionar este importante corredor de Cartagena”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La obra incluyó un canal pluvial nuevo

La transformación no se limitó a la recuperación de la vía. Como parte de la intervención se construyó un nuevo canal pluvial de 166 metros lineales, conectado con el sistema de drenaje existente, para mejorar la evacuación de las aguas lluvias y contribuir a disminuir los problemas históricos de inundación que afectaban al sector.

Además, la obra permitió instalar un nuevo sistema de alcantarillado en el área intervenida, de más de 600 metros lineales de tuberías nuevas, reemplazando las condiciones precarias del sistema que existía anteriormente y que no ofrecía una solución adecuada para las necesidades actuales de la comunidad. De esta manera, la intervención permitió abordar de manera integral tanto la movilidad como las condiciones hidráulicas y sanitarias del sector.

Una nueva conexión para descongestionar Mamonal

La entrega de esta vía, que tuvo una inversión de 9 mil millones de pesos, se integra a la consolidación del ramal del Circuito Vial del Sur, y se suma a otras obras que ya han transformado esta zona de la ciudad, como la antigua Trocha de Mandela, la vía principal de Policarpa y la vía principal de Villa Hermosa, permitiendo avanzar progresivamente en una red de alternativas que facilite la movilidad vehicular.

“Estamos conectando las obras y construyendo una red vial que le dé más opciones a Cartagena. Ya hicimos la Trocha de Mandela, intervenimos la vía principal de Policarpa y la de Villa Hermosa, y hoy entregamos Puerta de Hierro. Cada una de estas obras tiene un propósito: que la gente tenga más caminos para llegar a su casa, al trabajo, al colegio y que quienes se movilizan hacia Mamonal no tengan que depender siempre del Corredor de Carga”, agregó el mandatario.

Durante la ejecución del proyecto se generaron 50 empleos directos, contribuyendo a dinamizar la economía de las familias cartageneras.