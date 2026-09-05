Rescatan con vida a ciudadano chino en Nepal tras 10 días atrapado por el alud

Los servicios nepalíes de rescate lograron extraer este sábado de un túnel en el norte del país a un ciudadano chino, que había estado atrapado desde el devastador alud del 26 de agosto.

“Un ciudadano chino acaba de ser rescatado en este momento de un túnel, en el proyecto hidroeléctrico Trishuli-1 Alto”, indicó el portavoz del ejército de Nepal Raja Ram Basnet. El viernes fueron rescatados con vida dos obreros nepalíes, después de nueve días atrapados en un túnel sepultado por el barro.

Los equipos de rescate continúan sus esfuerzos este sábado para intentar localizar a otros sobrevivientes en los túneles del norte de Nepal, donde la víspera hallaron a dos trabajadores que estaban atrapados desde el deslave mortal del 26 de agosto, informó el ejército.

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan esta mañana. Los esfuerzos también se están llevando a cabo en los túneles (...), no tenemos nueva información, pero el trabajo sigue”, declaró a la AFP un portavoz del ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

Nueve días después de la catástrofe, dos obreros, Sanjay Sah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, fueron rescatados ilesos el viernes de un túnel de la obra de la represa Trishuli-3.

“Éramos al menos 40 o 45” en el momento de la crecida, contó Sah en un video publicado por un medio nepalí. “No podía huir solo (...), les dije a todos que corrieran. No tuve tiempo de salir”.

Justo después del desastre, las autoridades de Nepal estimaron en un centenar el número de obreros que podrían estar atrapados en ese túnel.

Decenas de rescatistas nepalíes, asistidos por expertos llegados de India, China y Corea del Sur, excavan sin descanso varios de esos tramos subterráneos de centrales hidroeléctricas y de represas en construcción, sepultados desde la catástrofe.

La inmensa ola de agua, hielo y escombros, provocada por el colapso de un glaciar y de rocas, que arrasó la zona fronteriza entre Nepal y China, causó al menos 1.325 muertos y cerca de 5.600 desaparecidos, según el último balance oficial.

Entre las personas desaparecidas figuran más de 900 empleados u obreros de los sitios hidroeléctricos nepalíes.