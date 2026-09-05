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05 sep 2026 Actualizado 19:43

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Murió militar bolivarense tras ataque atribuido al ELN en Ocaña, Norte de Santander

Jhon Carlos Marrugo Manjarrez era oriundo del municipio de Clemencia

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Un militar que había resultado herido durante el hecho violento registrado este viernes en Ocaña, Norte de Santander, falleció mientras recibía atención médica, informó el Ejército Nacional.

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La víctima fue identificada como el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, oriundo de Clemencia- Bolívar, quien permanecía bajo cuidado del personal de salud debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado y señaló que dispuso un equipo especializado para acompañarlos durante el proceso.

La institución atribuyó el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo calificó como una acción terrorista que afecta tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la población civil de Ocaña.

Tras lo ocurrido, el Ejército aseguró que mantendrá las operaciones militares en Ocaña y en los demás municipios de la provincia, con el objetivo de contener las acciones de los grupos armados y reforzar la seguridad de los habitantes de esta zona de Norte de Santander.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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