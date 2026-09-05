Murió militar bolivarense tras ataque atribuido al ELN en Ocaña, Norte de Santander

Un militar que había resultado herido durante el hecho violento registrado este viernes en Ocaña, Norte de Santander, falleció mientras recibía atención médica, informó el Ejército Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, oriundo de Clemencia- Bolívar, quien permanecía bajo cuidado del personal de salud debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado y señaló que dispuso un equipo especializado para acompañarlos durante el proceso.

La institución atribuyó el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo calificó como una acción terrorista que afecta tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la población civil de Ocaña.

Tras lo ocurrido, el Ejército aseguró que mantendrá las operaciones militares en Ocaña y en los demás municipios de la provincia, con el objetivo de contener las acciones de los grupos armados y reforzar la seguridad de los habitantes de esta zona de Norte de Santander.