Juventud, deporte y compromiso ambiental en Bicentenario con primera carrera 5K

El Megabarrio Bicentenario vivió una jornada inédita con la realización de TAMO’ ACTIVO, su primera carrera recreativa 5K, una iniciativa que reunió a jóvenes entre los 14 y 28 años, familias y habitantes del territorio alrededor del deporte, los hábitos saludables, la convivencia y el cuidado del medio ambiente.

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La carrera liderada por la Corporación Juvenil Pioneros del Cambio CB y la Fundación Santo Domingo, convocó a cerca de 150 jóvenes, quienes recorrieron las calles del Megabarrio y de Barrios Unidos en una jornada que buscó promover el aprovechamiento del espacio público y generar nuevas experiencias de participación para la juventud.

“La carrera TAMO’ ACTIVO fue una invitación a vivir el territorio de una manera diferente y a demostrar que el deporte también puede convertirse en un punto de encuentro para construir comunidad. Desde la Fundación Santo Domingo, seguimos impulsando espacios de fortalecimiento del tejido comunitario y que los jóvenes de Barrios Unidos participen en más espacios de incidencia en la ciudad”, manifestó Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario.

Esta iniciativa contó con el apoyo de Secretaría del Interior, IDER, DATT, Transcaribe, Gerencia de Espacio Público, Oficina de Juventudes de la Secretaría de Participación, Alcaldía local 2 De la Virgen y Turística, Parque de Bicentenario, Fundación Mi Sangre, S2Cities, Pacaribe, Policía Nacional, Guardianes Ambientales de Bicentenario, Colectivo Ecoguardianes, Corporación Gestores de Paz de Bicentenario y grupo de runner Heroicos Cartagena, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo del recorrido.

Una carrera con propósito ambiental

La jornada contó con una misión ambiental, como parte del compromiso de los organizadores con la generación de hábitos responsables frente al manejo de residuos. Durante el evento se recolectó material reciclable, resultado del compromiso de los participantes y del acompañamiento dispuesto para promover la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados durante la actividad. Este material fue entregado a la Asociación de Recicladores de Bicentenario.

Esta acción buscó que cada participante no solo dejara su huella en la ruta, sino que contribuyera a que el territorio quedara más limpio después de la jornada. Además, gracias al apoyo de ACDesarrollo se midió la huella de carbono del evento y se hizo inmediatamente una jornada de compensación con la siembra de 430 semillas en el Bosque Nativo Urbano de Bicentenario.

Juventud activa por su territorio

Esta iniciativa hizo parte de las acciones desarrolladas en el marco de la Semana de la Juventud en Bicentenario, como una oportunidad para fortalecer escenarios de encuentro, participación y bienestar para las nuevas generaciones.

“Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos, fue una jornada que quedará para la historia de nuestro Megabarrio. TAMO’ ACTIVO puso en el centro la energía y la capacidad de los jóvenes para apropiarse de los espacios de su comunidad y convertirlos en escenarios para compartir nuevas experiencias, demostrando que los jóvenes son capaces de crear estos escenarios de participación juvenil que se visibilicen en la ciudad”, afirmó Gabriel Guerra, presidente de la Corporación juvenil Pioneros del Cambio CB.

Con esta primera edición de TAMO’ ACTIVO, Bicentenario continúa consolidándose como un territorio que promueve el deporte, la participación comunitaria y el bienestar de sus habitantes. Esta carrera se suma a las iniciativas que buscan que Bicentenario siga siendo el Megabarrio que lo tiene todo.