En Cartagena habilitan tramo vial hacia avenida San Martín de Bocagrande

En el marco del proyecto de renovación urbana y control de inundaciones 4 en 1, ejecutado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, continúan avanzando las obras en Bocagrande, acompañadas de importantes ajustes en la movilidad del sector.

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Como parte de esta nueva etapa, fue habilitado el paso vehicular por la intersección de la carrera 3 con calle 10, mediante un esquema de contraflujo en dirección hacia Studio F, que permite la conexión con la avenida San Martín y facilita la salida de Bocagrande hacia el Centro Histórico.

Esta intersección constituye un punto estratégico para la movilidad de la zona, por lo que su habilitación representa un avance importante dentro de la ejecución del proyecto y permite mejorar temporalmente la circulación mientras continúan las intervenciones previstas en otros frentes.

“Este es un hito en la ejecución del proyecto, al terminarse este tramo de trabajos del proyecto 4 en 1, para que el flujo vehicular recupere su normalidad. Se mantendrán algunos contraflujos para seguir haciendo unas mejoras del tránsito en la zona. Esta habilitación será bien recibida por la comunidad, pues es una zona con bastante tráfico en la avenida Chile”, indicó el alcalde Mayor, Dumek Turbay.

Previo a la habilitación de este paso, se ejecutaron trabajos de modernización de redes de servicios públicos, entre los que se destaca la reposición de la tubería principal de agua potable de 300 milímetros de diámetro, construida anteriormente en asbesto-cemento, por una nueva tubería de 315 milímetros en PEAD.

Esta intervención permite modernizar la infraestructura existente y, al mismo tiempo, dejar resuelta la red de acueducto antes de la construcción definitiva de las nuevas estructuras viales y urbanas, reduciendo el riesgo de futuras demoliciones del pavimento y posibles afectaciones durante las siguientes etapas del proyecto.

De manera complementaria, se ejecutaron trabajos de construcción y adecuación de andenes, canaletas y sistemas de captación de aguas lluvias, así como la instalación de elementos asociados al sistema de tanques de tormenta.

En la intersección también se realizaron ajustes de niveles, pendientes y cotas, de acuerdo con los diseños establecidos, con el propósito de mejorar las condiciones de captación, bombeo y conducción de las aguas lluvias, fortaleciendo el sistema hidráulico proyectado para mitigar las inundaciones en Bocagrande.

Estas actividades hacen parte de una intervención integral que articula la renovación urbana, el mejoramiento de la infraestructura vial, la modernización de las redes de servicios públicos y la optimización del sistema de drenaje pluvial.

Las obras continúan hacia la Avenida Chile

Mientras se habilitan nuevos espacios para la movilidad y se culminan intervenciones en distintos sectores de Bocagrande, el proyecto 4 en 1 continúa avanzando con la instalación del sistema de tanque de tormenta en la Avenida Chile, una de las infraestructuras principales contempladas para mejorar la capacidad de almacenamiento, bombeo y evacuación de las aguas lluvias.

Con estos avances, el proyecto 4 en 1 sigue consolidando obras que no solo transforman el espacio público, sino que también permiten modernizar las redes de servicios, mejorar el manejo de las aguas lluvias, fortalecer la movilidad y generar una infraestructura más segura y funcional para residentes, comerciantes y visitantes de Bocagrande.

Proyecto 4 en 1, en detalle

El tramo habilitado hace parte de la primera etapa de pavimentación del Frente 1, cercano al Batallón de Infantería de Marina, que marca el comienzo de la recuperación vial en el sector.

Con el proyecto 4 en 1, la Alcaldía de Cartagena acabará con las inundaciones de Bocagrande y Castillogrande, al construir una solución definitiva con más de 2,3 kilómetros de infraestructura hidráulica para proteger a la avenida Chile de las inundaciones causadas por las lluvias y las mareas.

Seguirán los trabajos hidráulicos, de pavimentación, de construcción de estructuras de protección, la instalación de tuberías y adecuación del espacio público en el resto de la avenida Chile, y a seguir ampliando las áreas pavimentadas durante las próximas semanas.

El megaproyecto contempla la construcción de más de 2,3 kilómetros de infraestructura hidráulica, conformada por colectores subterráneos, canales laterales, sumideros, válvulas de retención y cuatro estaciones de bombeo ubicadas en Parque Navas, Coral Gables, La Concha y Punta Castillo.

Todo este sistema permitirá evacuar eficientemente las aguas lluvias hacia la bahía, incluso durante eventos de marea alta.

La intervención no solo incluye la rehabilitación de la avenida Chile, sino también el fortalecimiento de la protección costera y la renovación de parques, plazas, andenes y espacio público.

Actualmente el proyecto genera 94 empleos directos, impulsando la economía de las familias cartageneras.