El Gobierno español toma el control del puerto de Ceuta para alojar a los migrantes

El Gobierno español firmó este sábado una orden para tomar el control del Puerto de la ciudad norteafricana de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, firmó hoy la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para tomar el control del puerto y, según explicaron a EFE fuentes del Ministerio, autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Después de la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta, muchos de ellos volvieron voluntariamente a su país de origen; sin embargo, todavía permanecen en la ciudad española algunos miles de ellos, de los que muchos viven en chabolas construidas por ellos mismos en la playa y otros, repartidos por barrios periféricos.

La cifra exacta de los migrantes que aún quedan en Ceuta no es clara: el Gobierno español la situó a finales de agosto en 5.000, mientras que el gobierno ceutí afirmó el 1 de septiembre que son entre 8.000 y 9.000 y algunas ONG lo elevan hasta 20.000.

La decisión de tomar el control del puerto se produce después de que el pasado viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas, tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Dicha solicitud tenía por objeto “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, detalla la orden.

Además, indica que “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social o servicios sanitarios”.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, debido a “la excepcionalidad” de la situación en Ceuta, ese ministerio tomó el mando y decidió atender la solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones, autorizando el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que está ya abierta a la ciudad.

Entre las personas que cruzaron la frontera en julio, la Policía Nacional ya ha puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a 1.500 menores, según informó Interior, que están acogidos por Ceuta en los diferentes centros habilitados por la crisis migratoria.

Por su parte, las ONG No Name Kitchen y Asociación Elín, que asisten, entre otras, a los migrantes que permanecen en Ceuta, denunciaron un trato inhumano por parte del Gobierno español, con falta de acceso a agua y comida y el empleo de violencia en las devoluciones a Marruecos.

En esta entrada masiva, algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad española, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

La Guardia Civil recuperó 83 cadáveres en el entorno del espigón fronterizo ceutí, si bien sólo una mínima parte de ellos pudieron ser identificados a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.