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05 sep 2026 Actualizado 21:06

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Barrista de Real Cartagena falleció tras ser lesionado con arma blanca en una riña

Los trágicos hechos tuvieron lugar en el barrio Paseo de Bolívar

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Señala un reporte de la Policía Metropolitana que en el barrio Paseo Bolívar, sector Kennedy, el pasado 3 de septiembre del 2026, a las 12:18 AM, resultó lesionado con arma cortopunzante Orlando Miguel Medrano Hernández, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.

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De acuerdo con la información suministrada por la ciudadanía, los hechos estarían relacionados con una riña por intolerancia donde resultó acuchillado el hoy occiso, conocido por pertenecer a una barra del equipo Real Cartagena, y ser apodado ‘El Negrito’.

Manifestó el organismo policial, que a la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del cuerpo técnico de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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