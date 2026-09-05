Barrista de Real Cartagena falleció tras ser lesionado con arma blanca en una riña

Señala un reporte de la Policía Metropolitana que en el barrio Paseo Bolívar, sector Kennedy, el pasado 3 de septiembre del 2026, a las 12:18 AM, resultó lesionado con arma cortopunzante Orlando Miguel Medrano Hernández, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.

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De acuerdo con la información suministrada por la ciudadanía, los hechos estarían relacionados con una riña por intolerancia donde resultó acuchillado el hoy occiso, conocido por pertenecer a una barra del equipo Real Cartagena, y ser apodado ‘El Negrito’.

Manifestó el organismo policial, que a la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del cuerpo técnico de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación.