Avanza realización del XXIII Cabildo Ángeles Somos, Dioses de Libertad en Cartagena

La Asociación Folclórica Distrital de Cartagena (ASOFOLCLOR) avanza en la realización del XXIII Cabildo Ángeles Somos, Dioses de Libertad, una manifestación cultural, folclórica y comunitaria orientada a preservar, visibilizar y fortalecer las tradiciones ancestrales del Caribe colombiano. La iniciativa cuenta con el respaldo y acompañamiento del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) como ente rector de la cultura en el Distrito.

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El encuentro reúne a niños, jóvenes, adultos, agrupaciones folclóricas, artistas y gestores culturales que recorren las calles, plazas y barrios de la ciudad. Durante la jornada, la vivencia festiva se enciende con el sonido retumbante de los tambores, la fuerza de la herencia afrocaribeña y el colorido de las comparsas, donde el uso de las alas, las coronas y los disfraces evoca la inocencia, la protección, la espiritualidad y la libertad del pueblo cartagenero.

En este caminar colectivo, los niños asumen un rol protagónico al entonar los tradicionales estribillos y cantos festivos, manteniendo viva la memoria oral en cada esquina. Asimismo, la emblemática olla comunitaria y la preparación del sancocho se reafirman como el corazón de la celebración, convocando a los vecinos a compartir la mesa y a tejer lazos de solidaridad, rodeados de la arquitectura, los colores tropicales y los símbolos que conectan la tradición con la identidad cartagenera.

“Ángeles Somos es una de las manifestaciones más valiosas de nuestro patrimonio inmaterial. La participación de las jóvenes en escenarios como el reinado del cabildo es clave para promover las tradiciones, exaltar el valor de lo festivo y motivar a las nuevas generaciones a liderar la salvaguardia de nuestra cultura. Por eso, desde el IPCC apoyamos y acompañamos estas iniciativas que fortalecen la identidad comunitaria”, destacó la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón.

Lanzamiento, coronación y agenda cultural

La agenda oficial de esta versión abrirá el próximo sábado 12 de septiembre de 2026, a las 6:00 p. m., con el acto de lanzamiento y la coronación de la nueva reina infantil, Juliana Barrios Castro, en la Plaza de Variedades. Durante la velada, Carol Quintana Pinilla “Carito Festiva”, exreina infantil del cabildo, hará la entrega simbólica del mando a la nueva soberana.

El escenario estará engalanado por la Banda Marcial del Centro Educativo Educando para la Paz (CEDUPAZ), el artista invitado The River y la Agrupación de Danza Afrocaribe, dirigida por el maestro Frank Miranda Consuegra. Además, la noche contará con la participación especial de destacadas delegaciones del ámbito local como la Academia de Danza Bailarte, la Agrupación de Danza Rescatando Cultura en Arroz Barato, la Academia de Danza Baila Sin Límites, la Agrupación de Danza Nueva Revelación y la Academia de Danza Bailando.

A la par, ASOFOLCLOR presentó una robusta agenda académica para el mes de octubre, centrada en la historia de los estribillos, la preservación de las danzas tradicionales y los conversatorios de memoria e identidad. Todo este proceso formativo y artístico, respaldado institucionalmente por el IPCC, culminará el domingo 1.º de noviembre de 2026 a partir de las 2:00 p. m. con el Gran Desfile del Cabildo en el Centro Histórico, invitando a toda la ciudadanía a mantener viva la tradición.