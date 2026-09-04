Milei endurecerá sanciones contra compañías vinculadas a proyectos petroleros en Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves que percibe vientos “favorables” para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”, afirmó Milei en cadena nacional, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera esta semana que no descarta revisar la posición de Washington sobre el histórico diferendo por las islas.

“Esta amenaza no es inocua”, prosiguió el mandatario sudamericano.

La alocución de Milei se da en el marco del reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas 220 kilómetros al norte de las Islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, en la que insta a ambas naciones a resolver el diferendo de por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

“El Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado”, aseguró Milei, y dijo que Argentina debe actuar “con firmeza” ante los proyectos que “representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina”.

Añadió que va a “endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas” y anunció la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur).

“La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, aseguró.

Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconocen que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.