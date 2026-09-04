Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián

Jeremy Irons, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek son algunas de las estrellas que desfilarán este año por la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial presidirá el cineasta estadounidense Ira Sachs.

Estas presencias han sido desveladas en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el centro cultural Tabakalera el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y la subdirectora, Maialen Beloki, para dar a conocer los últimos detalles del certamen, que arranca el próximo 18 de septiembre.

Además del actor Brad Pitt y de los ya anunciados Premios Donostia, que han correspondido al Werner Herzog y Naomi Watts, estarán en la capital guipuzcoana para presentar sus películas cineastas e intérpretes como Ricardo Darín, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart y Marcelo Subiotto.

De las novedades confirmadas hoy, destaca también una nueva película que completa la sección Perlak, ' + Char(39) + ‘NAZA’ + Char(39) + ‘, de Yuval Abraham y Rachel Szor, una durísima producción británica sobre lo que ocurre en Gaza que está a punto de estrenarse en el Festival de Venecia.