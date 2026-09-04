Falleció minero sepultado por un alud en Norosí, sur de Bolívar

Como Orlando Blanco fue identificado el hombre que perdió la vida en una mina de Norosí- Bolívar, luego de registrarse un desprendimiento de tierra por circunstancia que son materia de investigación.

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Al respecto, Caracol Radio conoció que el fallecido se encontraba realizando labores de extracción mineral en un socavón, cuando fue sorprendido por una gran masa de tierra que lo sepultó e impidió la llegada de oxígeno a su cuerpo. Algunos compañeros que se percataron del incidente de inmediato salieron a socorrerlo, pero los esfuerzos fueron insuficientes; la muerte habría sido por ahogamiento.

En agosto del presente año, otra persona que respondía al nombre de José Einer, también falleció en un sector conocido como Mina Siara.