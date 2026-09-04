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04 sep 2026 Actualizado 11:22

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Cartagena

Falleció minero sepultado por un alud en Norosí, sur de Bolívar

El fallecido respondía al nombre de Orlando Blanco

Colprensa

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Como Orlando Blanco fue identificado el hombre que perdió la vida en una mina de Norosí- Bolívar, luego de registrarse un desprendimiento de tierra por circunstancia que son materia de investigación.

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Al respecto, Caracol Radio conoció que el fallecido se encontraba realizando labores de extracción mineral en un socavón, cuando fue sorprendido por una gran masa de tierra que lo sepultó e impidió la llegada de oxígeno a su cuerpo. Algunos compañeros que se percataron del incidente de inmediato salieron a socorrerlo, pero los esfuerzos fueron insuficientes; la muerte habría sido por ahogamiento.

En agosto del presente año, otra persona que respondía al nombre de José Einer, también falleció en un sector conocido como Mina Siara.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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