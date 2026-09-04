“Es con iniciativa privada que Colombia va a progresar”: vicepresidente en Congreso de Minería

El Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, no asistió al Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena, pero envió un mensaje a este importante sector reunido en La Heroica durante dos días.

De acuerdo al alto funcionario, no se puede seguir viendo al gremio minero como una “vaca lechera”. Así mismo, destacó el papel del empresariado y aseguró que “sí Colombia quiere ser protagonista en la quinta revolución industrial, o en las nuevas tecnologías, va a necesitar de desarrollo de minerales estratégicos”.

Pero entre otras frases que llamaron la atención, dijo el representante del Gobierno De la Espriella que “es con iniciativa privada que Colombia va a progresar”. Al final, el alto funcionario también dijo que están trabajando de la mano de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de atracción de inversión.