Nobel de Medicina para Deisseroth, Hegemann y Nagel por sus descubrimientos en optogenética

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2026 es para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética, anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

El comité elogió su trabajo “por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo”.

“Este método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”, indicó el comité en la red social X.

El año pasado, tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por descubrimientos sobre cómo el sistema inmune ataca a los gérmenes y no nuestros cuerpos.

Los expertos calificaron los hallazgos como cruciales para comprender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se revelará el 12 de octubre.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de laureados o una institución.