ANT y SINA unen esfuerzos para garantizar procesos de tierras con protección ambiental

Durante el Encuentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 2026, que reunió en Bogotá a los principales actores del sector ambiental del país, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) manifestó su compromiso de contribuir, desde su misionalidad y mediante el trabajo articulado, a la gestión ambiental en los territorios que promueve el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El encuentro contó con la participación de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), agrupadas en Asocars.

Esta coordinación busca corregir situaciones de la anterior administración que, según señaló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, habrían afectado la protección ambiental por procesos de entrega de tierras adelantados sin suficiente coordinación con las autoridades ambientales.

“Uno de los peores atentados que se hicieron contra la sostenibilidad y el medio ambiente del gobierno pasado, desde la Agencia Nacional de Tierras, es la frivolidad con que hicieron procesos de adjudicación de predios que estaban en áreas protegidas regionales, con reservas de la sociedad civil y con gran sensibilidad ambiental”, advirtió el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, quien señaló que estos casos deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional.

Durante el encuentro, la ANT acordó incorporar oportunamente la información ambiental para determinar la viabilidad del predio, su área útil, restricciones, exclusiones y condiciones de aprovechamiento.

“Durante la administración anterior, la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural trabajados con las CAR no superó el 5% de lo que prometieron. Hoy tenemos miles de procesos de acceso y administración de tierras por revisar, por eso es fundamental reactivar esta articulación e incorporar oportunamente la información ambiental para tomar decisiones jurídicamente sustentadas”, afirmó Alba Lucía García, jefa de gabinete de la ANT.

La articulación busca avanzar en una Reforma Agraria que combine acceso a la tierra, seguridad jurídica, ordenamiento territorial y protección de los ecosistemas.

“Sin la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales y del Ministerio de Ambiente no puede haber un adecuado proceso de adquisición de tierra. Bienvenida la Agencia Nacional de Tierras, bienvenida la directora Garrido. Tenemos un trabajo muy grande que vamos a sacar adelante de la mano”, concluyó el ministro Arjona.