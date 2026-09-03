Un muerto y 17 heridos dejó siniestro en los Montes de María en Bolívar

Una persona murió y otras 17 resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la Troncal de Occidente, entre los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en Bolívar.

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De acuerdo con los reportes preliminares, en el sector conocido como Alemania colisionaron un bus de la empresa Brasilia y un tractocamión, provocando la emergencia que movilizó a organismos de socorro y autoridades de tránsito.

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona para recibir atención médica.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades en este hecho que enluta a la región.