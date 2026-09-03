¿Qué sitios históricos se pueden visitar en Mompox? Planes para el FestiJazz 2026
Harold Naranjo, secretario de Planeación de Mompox, conversó con La Luciérnaga acerca del Festival de Jazz 2026 que combina música, arte, gastronomía y espacios académicos.
¿Qué sitios históricos se pueden visitar en Mompox? Planes para el FestiJazz 2026
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En diálogo con La Luciérnaga, Harold Naranjo, secretario de Planeación de Santa Cruz de Mompox, habló sobre la riqueza cultural e histórica de este pueblo ubicado en el departamento de Bolívar en el marco del Festival de Jazz 2026.
Cabe recordar que, gracias al estado de conservación de su centro histórico, Mompox fue declarada Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...