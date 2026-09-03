Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 sep 2026 Actualizado 00:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaCartagena

¿Qué sitios históricos se pueden visitar en Mompox? Planes para el FestiJazz 2026

Harold Naranjo, secretario de Planeación de Mompox, conversó con La Luciérnaga acerca del Festival de Jazz 2026 que combina música, arte, gastronomía y espacios académicos.

¿Qué sitios históricos se pueden visitar en Mompox? Planes para el FestiJazz 2026

¿Qué sitios históricos se pueden visitar en Mompox? Planes para el FestiJazz 2026

00:00:0005:14
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En diálogo con La Luciérnaga, Harold Naranjo, secretario de Planeación de Santa Cruz de Mompox, habló sobre la riqueza cultural e histórica de este​ pueblo ubicado en el departamento de Bolívar en el marco del Festival de Jazz 2026.

Cabe recordar que, gracias al estado de conservación de su centro histórico, Mompox fue declarada Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0005:14
Descargar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir