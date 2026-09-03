Maduro apela a su inmunidad y pide desestimar cargos en su contra en EE.UU.

NEW YORK, NY - JANUARY 5. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: XNY/Star Max / Colaborador) / XNY/Star Max

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense desestimar los cargos de narcotráfico en su contra, y apeló a su inmunidad como jefe de Estado, cuando cumple ocho meses detenido en Nueva York.

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Maduro consideró que el tribunal de Nueva York que lleva adelante su caso “no es competente” para juzgarlo a él ni tampoco a su esposa Cilia Flores, también presa en Estados Unidos, según un documento presentado por su abogado Alvin Hellerstein ante el tribunal de Nueva York.

Maduro, de 63 años, es acusado de cuatro delitos, entre ellos el de “narcoterorismo”. Su juicio debe comenzar el 1 de junio de 2027.

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Fue capturado junto con Flores el 3 de enero en Caracas, en una intervención militar estadounidense.

Desde entonces, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuere presión de Washington.

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