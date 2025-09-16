Confederación General del Trabajo denuncia persecución laboral en planta avícola en Ibagué

Ibagué

El presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, Jaime Cortés, denunció a través de Caracol Radio una serie de hechos que estarían afectando el ambiente laboral en la granja avícola Triple A de Ibagué.

Según Cortés existen dificultades en la relación entre empleador y empleados a pesar de la firma del pliego de peticiones meses atrás sin embargo se presentan hechos que ha catalogado como ‘persecución laboral’ contra los miembros del sindicato y la organización CGT.

“Lo que hemos visto es una persecución contra nuestros compañeros y persecución contra la organización sindical con 50 años de trayectoria y una organización sindical que no ha sido de confrontación, ni pendenciera y se fundamento en el marco del dialogo y la concertación. Vemos que nuestra organización está en peligro”, dijo Cortés Suárez.

El dirigente sindical señaló que estos hechos ya están en conocimiento del Ministerio del Trabajo para que evalúe las acciones a ejecutar y salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Asimismo, detalló una serie de acciones orientadas desde la empresa para limitar el campo de maniobra de la organización sindical conocida como SintraTripleA. Entre ellas se destaca la promoción de la no organización sindical, privilegios a empleados no sindicalizados por lo que se reporta una disminución en un 50% en el número de afiliados.

Por ahora, se espera un pronunciamiento del cuerpo directivo de la Granja Avícola.

Escuche la entrevista con Jaime Cortés Suárez, presidente de la Confederación General del Trabajo.