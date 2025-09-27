El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hoy el mundo está reconociendo nuestra lucha”: Embajador de Palestina en Colombia

Ibagué

Durante su visita a Ibagué, el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki celebró que hoy un mayor número de países están reconociendo la lucha de su pueblo y repudiando las acciones del Estado de Israel.

Almalki manifestó que recientemente países con liderazgo mundial como el Reino Unido han reconocido a Palestina y agregó que son más de 10 estados que han tomado la misma decisión.

Asimismo, exaltó el apoyo que ha brindado el presidente de la república, Gustavo Petro, a quien calificó como un líder valiente que ha tomado las banderas de Palestina y gracias a interlocución el mundo se ha solidarizado con su lucha.

“El pueblo palestino es víctima de un genocidio y está siendo aniquilado en la Franja de Gaza a manos de Israel y por ese motivo estamos recorriendo Colombia para contar lo que allá está sucediendo y pedir solidaridad del pueblo colombiano a esta lucha que lleva décadas buscando la autodeterminación”, dijo Almalki.

El embajador de Palestina en Colombia destacó la actitud de varios Estados que abandonaron el recinto de las Naciones Unidas en el momento de la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Cada día son más los países que se levantan contra el genocidio de Israel y su política de exterminio”, dijo Almalki.

Reviva la entrevista con el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki.