Estas son las inversiones que Celsia ha realizado en el Tolima

El presidente de Celsia Ricardo Sierra entregó un balance sobre las inversiones ejecutadas en el departamento del Tolima durante los seis años que llevan de operación en el departamento.

Según el directivo durante este tiempo se han invertido 800 mil millones de pesos lo que ha permitido garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía en el departamento además alcanzar óptimos niveles de reducción en el número y tiempo de las interrupciones del servicio.

Para lograr este mejoramiento del servicio se avanzó en la modernización de redes, construcción de nuevas subestaciones y el diseño de circuitos que garantizan una mayor confiabilidad del servicio.

Ricardo Sierra, líder de Celsia

Sierra informó que los retos han sido exigentes teniendo en cuenta que hace seis años el nivel de calidad y precio eran muy regulares e incluso en el Tolima se pagaba la tarifa más cara del país, en cambio hoy se paga la tarifa por debajo del precio promedio nacional gracias a una serie de estrategias que han permitido la compra anticipada de energía en bolsa permitido lograr un positivo impacto en el bolsillo de los tolimenses.

Un tema clave ha sido la gestión de subsidios para el estrato tres generando un impacto entres los usuarios.

“Llevamos una inversión de 800 mil millones de pesos en seis años acá. En subestaciones, redes, transformadores, nuevos equipos. Una cifra importante. Un poco más del 30 por ciento de lo que teníamos proyectado pero poco a poco nos dimos cuenta que necesitábamos invertir para mejorar el servicio. La frecuencia de interrupciones lo hemos logrado disminuir”, dijo Sierra.

A su turno Mauricio Lasso, líder de proyectos de Celsia en el Tolima, señaló que gracias a las inversiones y a un trabajo juicioso se lograron estos óptimos resultados.

El ingeniero eléctrico Mauricio Lasso es el líder de proyectos de Celsia para el Tolima / Caracol Radio Ibagué

“El Tolima es un departamento extenso y las dificultades en las vías han sido un gran desafío pero hemos logrado sortear estas situaciones para garantizar un buen servicio. Hemos hecho unas inversiones en todo el departamento y en el norte nos tocó una gran tarea. En el caso de las subestaciones de San Felipe y Mariquita las ampliamos completamente y son el núcleo del norte del Tolima además de nuevas subestaciones en Palocabildo y Líbano”, dijo Lasso.

Mejoramiento del servicio de Ibagué

Un capítulo especial merece la capital del Tolima donde se han logrado materializar importantes inversiones gracias al mejoramiento de todas las subestaciones donde se colocaron nuevos transformadores con sistema de redundancia y la interconexión entre sí, garantizando un servicio más estable brindando la garantía para los nuevos inversionistas.

Preocupación por la exploración de Gas

En el dialogo con Caracol Radio Ibagué, el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, habló de un tema de coyuntura nacional y tiene que ver con el futuro de las exploraciones de gas, las cuales han sido limitadas por el Gobierno Nacional.

“Muy preocupados con el problema del gas. Las matrices tienen que ser balanceadas. Tenemos hidroeléctricas pero son muy demoradas para construir, está la energía solar pero es gradual y lo que sostiene el sistema son las térmicas a gas y están prendidas continuamente y la miopía de dejar de explorar gas en el país e importarlo del Fracking de los Estados Unidos es un pecado. Lo que va a costar a los clientes tres meses veces más. El gran problema que le generó a los usuarios este gobierno”, dijo Sierra.

Escuche la entrevista completa con Ricardo Sierra, presidente de Celsia y Mauricio Lasso, líder de proyectos en el Tolima, quienes también hablan de la instalación de paneles solares y los proyectos venideros.