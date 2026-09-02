Países Bajos se lleva sus reservas de oro de EE.UU. ante la ‘creciente inestabilidad política’

El Banco de Países Bajos trasladó 86 toneladas de oro, el 14 % de sus reservas, desde Nueva York y Ottawa a Londres “en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica” y con el objetivo de facilitar un uso más rápido del mismo en caso de crisis.

Según informó la institución neerlandesa “este traslado ha mejorado la capacidad de movilización de nuestras reservas de oro. Aunque esperamos no tener que utilizar nunca este oro, resulta esencial reforzar nuestra resiliencia y preparación”.

El presidente del Banco de Países Bajos (DNB), Olaf Sleijpen, argumentó que, con este traslado, efectuado entre marzo y agosto, mejorará la rapidez con la que pueden movilizarse las reservas ya que el oro almacenado en el Banco de Inglaterra, en Londres, se considera el oro con mayor comerciabilidad del mundo, mientras que el custodiado en Nueva York y Ottawa resulta menos accesible para su uso inmediato.

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‘Dinero’ a la mano

Al mismo tiempo, añadió, “una distribución más equilibrada de las reservas de oro entre América del Norte, el Reino Unido y los Países Bajos ayuda a diversificar el riesgo”.

“Esto deja al DNB mejor preparado para afrontar crisis graves”, señaló el banco.

Las reservas de oro neerlandesas, que ascienden a 612,4 toneladas y estaban valoradas en 72.200 millones de euros a finales de 2025, están custodiadas en el Centro de Efectivo del DNB en Zeist (Países Bajos) y en los bancos centrales de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Tras el traslado en los últimos meses de 86 de las 313 toneladas que estaban almacenadas en América, tanto Nueva York como Canadá han pasado a custodiar cada una un 18,5 % de las reservas de oro holandesas, frente al 31,3 % y 19,7 % que tenían, respectivamente, antes del cambio, según informó la institución neerlandesa.

El Banco de Inglaterra, sin embargo, ha pasado de almacenar un 18,1 % a tener un 32,1 % del oro holandés, por encima del 30,8 % que se mantiene en Países Bajos.

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¿Cómo se movieron los lingotes?

El traslado se llevó a cabo mediante una combinación de compraventa de oro y de traslado físico de este metal precioso, lo que evitó tener que fundir los lingotes de oro, redujo los riesgos asociados a su traslado material y permitió hacerlo de manera más eficiente y rentable, según el DNB, que destacó que la experiencia adquirida en la operación será también valiosa en caso de crisis.

En concreto, Países Bajos vendió casi 59 toneladas de oro en Nueva York, tras lo cual adquirió en Londres oro que cumplía con los estándares comerciales internacionales más altos, y transportó físicamente 27 toneladas desde Estados Unidos y Canadá a Zeist. De ahí se trasladó después una cantidad equivalente a Londres.