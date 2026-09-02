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02 sep 2026 Actualizado 13:21

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Internacional

Zelenski ofrece ayuda a Friedrich Merz ante posibles nuevos incidentes como el de Leipzig

El acuerdo, propuesto por Ucrania hace varios meses, contempla el desarrollo conjunto de diversos tipos de drones, misiles y software relacionado.

Zelenski ofrece ayuda a Friedrich Merz ante posibles nuevos incidentes como el de Leipzig. Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Foto: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

Zelenski ofrece ayuda a Friedrich Merz ante posibles nuevos incidentes como el de Leipzig. Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Foto: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Zelenski ofrece ayuda a Friedrich Merz ante posibles nuevos incidentes como el de Leipzig. Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Foto: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images
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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este miércoles por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien ofreció los conocimientos ucranianos en defensa para hacer frente a posibles nuevos incidentes como el ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, donde en agosto se encontró un dron cargado de explosivos que, según Berlín, fue colocado allí por agentes rusos.

“El canciller Friedrich Merz y yo hemos hablado del ataque ruso en el aeródromo de Leipzig. Se trata de otro intento de escalada ruso, y es importante que Alemania haya respondido. Friedrich me ha informado sobre las medidas adoptadas”, dijo en X Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que Ucrania y Alemania están ultimando los detalles de un acuerdo sobre producción de drones que, en palabras de Zelenski, “proveerá tanto a Ucrania como a Alemania con capacidades defensivas adicionales”.

“Hemos hablado del contenido del acuerdo y de cuándo podremos firmarlo. Hemos acordado reunirnos en persona”, dijo Zelenski.

Alemania es líder en asistencia militar a Ucrania y tiene un papel clave en la financiación de las capacidades de producción de la industria militar ucraniana.

El aeródromo de Leipzig donde se encontró el dron con explosivos es utilizado entre otras cosas para el envío de armamento a Ucrania.

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