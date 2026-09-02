Iniciaron obras de rehabilitación en la I.E. Nuestra Señora del Carmen

Lo que durante años fue una necesidad para más de 200 estudiantes, docentes y familias del sector Central del barrio Olaya Herrera ya comenzó a convertirse en una realidad.

En la sede SAC 4 de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen se iniciaron las obras de rehabilitación que permitirán transformar por completo sus espacios educativos.

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La sede hace parte del grupo de 35 instituciones educativas oficiales que serán intervenidas por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación Distrital, dentro del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa.

Las obras ya iniciaron y permitirán solucionar problemas que durante años afectaron las condiciones en las que los estudiantes recibían sus clases y garantizarán nuevos espacios para fortalecer su proceso de formación.

“Continuamos avanzando en la transformación de nuestras instituciones educativas oficiales. Como lo hemos dicho: es un proceso integral, con ambientes escolares completamente renovados, y priorizando un Programa de Alimentación Escolar (PAE) con comida caliente, que siga siendo garantía de que nuestra niñez asista a clases con todo lo que necesita y que su única responsabilidad sea estudiar. No son obras aisladas, hoy hablamos de un giro en la infraestructura educativa jamás visto y que merecía Cartagena”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor.

”Vamos a contar con una sede prácticamente nueva para el 2027”

El rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miguel Pérez, destacó que la intervención en la sede SAC 4, que tiene una capacidad para recibir a 250 estudiantes, permitirá atender necesidades históricas de infraestructura que representaban incluso un riesgo para la comunidad educativa.

“La comunidad está muy contenta porque se está interviniendo de manera estructural para hacer una intervención de impacto en nuestra sede Sociedad Amor a Cartagena (SAC) número 4”, expresó.

La intervención contempla el mejoramiento integral de las ocho aulas de clase, con renovación de pisos, ventanales y puertas, además de trabajos en los techos, que serán completamente nuevos y contarán con tecnología termoacústica.

A esto se suma la instalación de aire acondicionado en la totalidad de las aulas de la sede, silletería nueva y baterías sanitarias completamente renovadas.

“Los techos van a ser totalmente nuevos con termoacústica, lo que va a facilitar que los estudiantes tengan ambientes agradables. Las obras se van a entregar con aire acondicionado en todas las aulas, silletería nueva en todas las aulas y batería sanitaria totalmente nueva. Es decir que para el 2027 nosotros vamos a contar con institución prácticamente nueva”, afirmó Pérez.

La intervención permitirá además recuperar las condiciones de seguridad de una infraestructura que presentaba un deterioro considerable, especialmente, en las paredes del segundo piso.

“Tenían un riesgo latente porque las paredes, sobre todo del segundo piso, presentaban un deterioro y generaban un riesgo constante que se podía desplomar. Eso lo expuse en todas las reuniones de la Junta de Educación Distrital y tuvimos acogida, por eso hoy estamos interviniendo la sede”, explicó el rector.

Adiós a las clases con calor

Uno de los cambios más importantes para los estudiantes será la renovación de las ocho aulas de la sede y la instalación de aire acondicionado en cada una de ellas.

Actualmente, las condiciones físicas de algunos espacios dificultaban el desarrollo de las clases, en medio de las altas temperaturas de Cartagena.

La transformación permitirá que los estudiantes de preescolar y básica primaria cuenten con aulas renovadas, climatizadas y dotadas con nueva silletería, además de una sala de informática.

Para el rector, mejorar estos ambientes también representa una oportunidad para recuperar la matrícula que ha perdido la institución durante los últimos años.

“Esperamos que ya con una sede totalmente remodelada, con aire acondicionado, sala de informática y restaurante escolar con comida preparada en sitio, vuelvan nuevamente los estudiantes y podamos tener más de 250 estudiantes, que es la capacidad instalada de esta sede”, señaló.

De raciones industrializadas a comida caliente preparada en el colegio

Otro de los cambios que marcará la transformación de la sede será la construcción de un nuevo restaurante escolar, que permitirá que los estudiantes reciban alimentación preparada en sitio.

Actualmente, los alumnos reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante raciones industrializadas. Con la nueva infraestructura, la comunidad educativa podrá contar con comida caliente preparada directamente en el colegio.

“En la actualidad, todos los estudiantes vienen recibiendo comida industrializada. No compartimos mucho la comida industrializada, por eso le hemos solicitado a la Secretaría de Educación que también acogiera nuestro lamento para que los estudiantes todos tengan comida preparada en sitio, es decir, comida caliente”, manifestó Pérez.

El nuevo restaurante escolar hace parte de la apuesta del Distrito por mejorar las condiciones de permanencia y bienestar de los estudiantes, especialmente en comunidades donde las condiciones socioeconómicas hacen aún más importante garantizar una alimentación adecuada durante la jornada escolar.

*El alcalde está mirando para las comunidades”

La intervención también ha sido recibida con satisfacción por los líderes comunitarios de Olaya Herrera, quienes durante años han acompañado las gestiones para mejorar las condiciones de la institución.

Tania Narváez, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Olaya Herrera, sector Central, destacó la importancia de que la inversión finalmente se esté ejecutando.

“Con beneplácito, realmente el alcalde está mirando para las comunidades. Esta es una gestión que se ha venido haciendo y con el rector hemos venido de manera articulada haciendo gestiones para que se pudiera materializar hoy esta inversión acá, esta ejecución de esta importante obra para nuestros estudiantes en el sector”, expresó.

La líder comunal recordó que las condiciones de la sede habían afectado la calidad de los espacios disponibles para los estudiantes.

“Estaba bastante deteriorada. La verdad que no había esa calidad en los estudiantes que se requiere”, señaló Narváez.

Una transformación que ya comenzó

Con el inicio de las obras en la sede SAC 4 de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, la Alcaldía de Cartagena avanza en la intervención de los 35 colegios oficiales priorizados para su rehabilitación, con el propósito de recuperar infraestructuras deterioradas y garantizar espacios escolares dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.