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02 sep 2026 Actualizado 21:38

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Formulan pliego de cargos a trabajador del Metro por presuntas conductas sexuales con menores

Los hechos investigados relacionan a dos menores de edad que eran aprendices vinculados al programa Cultura Metro en el año 2024.

Metro de Medellín. Foto: Getty Images

Metro de Medellín. Foto: Getty Images / Alexandre Morin-Laprise

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La Personería de Medellín informó que le formuló pliego de cargos a Pablo Andrés Franco Builes, señalado de presuntamente sostener conversaciones de carácter sexual con dos menores de edad mientras laboraban en el Metro de Medellín.

Según el Ministerio Público, el trabajador de la empresa de transporte masivo, cuyo cargo para el momento de ellos hechos era Auxiliar Operador de Estación sostuvo la supuesta conversación con las dos menores de edad que hacían parte del programa Cultura Metro. La situación habría ocurrido durante la jornada laboral los días 8 y 11 de abril de 2024.

“De acuerdo con la actuación disciplinaria, el investigado presuntamente sostuvo conversaciones de contenido sexual no consentida, presuntamente, aprovechando su posición laboral. Los hechos son objeto de análisis a la luz del código general disciplinario, artículo 65, y también un presunto incumplimiento de deberes”, manifestó Yenny Teresita Serna, personera delegada 2 de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria.

La personería evalúa si la supuesta conducta de Pablo Andrés Franco Builes vulneró el Código General Disciplinario, que enmarca el trato respetuoso y recto de los funcionarios públicos.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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