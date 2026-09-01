Tribunal Militar anuló preclusión y ordenó seguir investigando a exjefe de seguridad de Miguel Uribe

La Sala Primera del Tribunal Superior Militar y Policial anuló la decisión que había precluido la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado del 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá.

La determinación, con fecha del 27 de agosto de 2026 y ponencia de la coronel Sandra Patricia Botía Ramos, dejó sin efectos la decisión del Juzgado 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado que había cerrado el proceso por prevaricato por omisión y dispuso que la investigación continúe.

La decisión de primera instancia había sido adoptada en junio pasado. En ese momento, la Justicia Penal Militar concluyó que Gómez Velasco había sido informado del evento político pocas horas antes de su realización y que, pese a ello, activó coordinaciones con la Policía de la jurisdicción y otros esquemas de seguridad.

También estableció que, durante el ataque, el subcomisario cubrió con su cuerpo a Miguel Uribe y facilitó su evacuación, mientras los demás integrantes del dispositivo reaccionaron contra el atacante.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la preclusión al considerar que existían aspectos que no habían sido suficientemente analizados. Al estudiar el recurso, el Tribunal encontró elementos que debían ser revisados y contradicciones jurídicas en la decisión de primera instancia, por lo que decretó su nulidad. De esta manera, el proceso deberá continuar para establecer si Gómez Velasco incurrió en alguna omisión relacionada con las medidas de seguridad adoptadas antes del atentado contra Miguel Uribe.