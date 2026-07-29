Gobierno da luz verde a aerolínea SATENA para que adquiera arrendamiento por 19 millones de dólares

Caracol Radio conoció una resolución del Ministerio de Hacienda en la que autoriza a la aerolínea estatal SATENA para celebrar un leasing financiero internacional por un valor de hasta USD 19.471.636.

Los recursos de acuerdo con el documemento serán destinados al arrendamiento de una aeronave ATR 72-600.

En concreto el contrato tendrá un plazo de 60 meses y corresponde al arrendamiento financiero de la aeronave identificada con la referencia MSN 1312.

Según el documento, el contrato contempla un canon mensual de USD 110.000, para un total de USD 6,6 millones en cánones durante la vigencia del leasing. A ello se suma una renta suplementaria estimada de hasta USD 12,8 millones, además de los impuestos y demás costos previstos en el contrato, para un valor máximo autorizado de USD 19,47 millones.

Entre sus determinaciones, el Ministerio de Hacienda concluyó que SATENA cuenta con los niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago para asumir esta obligación financiera, razón por la cual emitió concepto favorable para la operación.

La resolución también precisa que el leasing no cuenta con garantía de la Nación, por lo que las obligaciones derivadas del contrato serán atendidas con cargo al presupuesto de SATENA.

La aeronave será incorporada bajo la modalidad de leasing financiero internacional con DAE 3 SPC Limited, empresa vinculada a Dubai Aerospace Enterprise, como parte de la estrategia de renovación y fortalecimiento de la flota de SATENA para atender las rutas regionales del país.