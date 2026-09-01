Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), ha detenido a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades de Alemania, que cambiaba de identidad cada tres meses y llevaba cinco años prófugo, y ya ha ingresado en prisión.

Este individuo, experto en boxeo y artes marciales mixtas, lideraba una organización que importaba grandes cantidades de sustancia estupefaciente a Alemania, ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre, al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por tráfico de drogas y organización criminal y una requisitoria judicial por las autoridades españolas, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses para evitar su localización.

Investigación de 2025

También se había formado en Turquía sobre ciberseguridad, con métodos para evitar su localización a través de sistemas operativos, dispositivos y redes sociales.

La investigación se inició en 2025, cuando se tuvo información de que podía estar en España, donde había residido anteriormente porque la organización que lideraba tenía un almacén que usaban para cargar la droga en camiones con destino Alemania a través de Francia.

Tras días de vigilancias y seguimientos por varias provincias españolas, los agentes confirmaron en Málaga que iba de copiloto en un vehículo junto a su hermano el 24 de agosto, por lo que se le detuvo.

El detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional