Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 sep 2026 Actualizado 12:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Motociclista murió tras chocar contra un caballo en zona rural de Magangué

El siniestro ocurrió en la vía que comunica a los corregimientos de Betania con La Pascuala

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un trágico desenlace ocurrió entre las poblaciones de La Pascuala y La Rinconada, en zona rural de Magangué, e involucra a un motociclista que respondía al nombre de Jairo Domingo Turizo Díaz de 56 años, quien murió tras chocar contra un caballo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el hoy fallecido se desplazaba en su vehículo hasta el lugar donde residía, y la poca visibilidad, presuntamente, habría ocasionado la mortal colisión que incluso, quedó registrada en video minutos después.

En el audiovisual se observa cómo algunos testigos ayudaron a conducir al hombre hasta el hospital La Divina Misericordia, donde lamentablemente los galenos que se encontraban de turno no pudieron hacer nada para mantenerlo con signos vitales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir