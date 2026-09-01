Motociclista murió tras chocar contra un caballo en zona rural de Magangué

Un trágico desenlace ocurrió entre las poblaciones de La Pascuala y La Rinconada, en zona rural de Magangué, e involucra a un motociclista que respondía al nombre de Jairo Domingo Turizo Díaz de 56 años, quien murió tras chocar contra un caballo.

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De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el hoy fallecido se desplazaba en su vehículo hasta el lugar donde residía, y la poca visibilidad, presuntamente, habría ocasionado la mortal colisión que incluso, quedó registrada en video minutos después.

En el audiovisual se observa cómo algunos testigos ayudaron a conducir al hombre hasta el hospital La Divina Misericordia, donde lamentablemente los galenos que se encontraban de turno no pudieron hacer nada para mantenerlo con signos vitales.