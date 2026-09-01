Motociclista murió tras chocar contra un caballo en zona rural de Magangué
El siniestro ocurrió en la vía que comunica a los corregimientos de Betania con La Pascuala
Un trágico desenlace ocurrió entre las poblaciones de La Pascuala y La Rinconada, en zona rural de Magangué, e involucra a un motociclista que respondía al nombre de Jairo Domingo Turizo Díaz de 56 años, quien murió tras chocar contra un caballo.
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De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el hoy fallecido se desplazaba en su vehículo hasta el lugar donde residía, y la poca visibilidad, presuntamente, habría ocasionado la mortal colisión que incluso, quedó registrada en video minutos después.
En el audiovisual se observa cómo algunos testigos ayudaron a conducir al hombre hasta el hospital La Divina Misericordia, donde lamentablemente los galenos que se encontraban de turno no pudieron hacer nada para mantenerlo con signos vitales.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.