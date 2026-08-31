La apertura de carne colombiana a los EE. UU. podría transformar la ganadería nacional

Fedegan denuncia que aumento de contrabando de ganado se debe a corrupción en el ICA. Foto: Colprensa( Thot )

La autorización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para importar 300.000 toneladas adicionales de carne bovina en los próximos 90 días no solo representa una oportunidad comercial para Colombia. Para la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), la medida podría convertirse en un motor de transformación para miles de pequeños productores del país.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafourie aseguró que la eventual admisibilidad sanitaria de la carne colombiana en el mercado estadounidense tendría efectos que irían mucho más allá del aumento de las exportaciones.

Según explicó, una demanda sostenida desde Estados Unidos podría incentivar mejoras en productividad, genética y trazabilidad a lo largo de toda la cadena ganadera nacional.

El dirigente destacó que el impulso llegaría especialmente a los pequeños productores del Caribe y del trópico bajo, quienes podrían obtener mayores ingresos mediante la producción de terneros con más peso y mejores rendimientos. “Miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos podrían producir animales de 200 kilos o más en menos tiempo”, señaló.

La oportunidad surge en un contexto de escasez histórica de ganado en Estados Unidos, cuyo inventario cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años. Esta situación ha presionado al alza los precios de la carne y llevó a la administración estadounidense a ampliar temporalmente las importaciones para abastecer su mercado interno.

Ante este escenario, FEDEGÁN instó al Gobierno nacional a acelerar los procesos pendientes para lograr la admisibilidad sanitaria de la carne colombiana y avanzar en la implementación de un sistema de trazabilidad regionalizada que respalde la entrada del producto al mercado norteamericano.

Para el gremio, el verdadero desafío no es únicamente aprovechar una ventana comercial coyuntural, sino convertirla en una oportunidad de desarrollo rural, generación de ingresos y modernización de la ganadería colombiana.