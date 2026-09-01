Fiscalía realizará indagatoria a Uribe este viernes pese a solicitud de aplazamiento de su defensa

Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe. Foto: Comisión de la Verdad / (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Fiscalía realizará este viernes 4 de septiembre la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, pese a que su defensa solicitó nuevamente el aplazamiento de la diligencia. El abogado Jaime Granados argumentó que primero debería resolverse el conflicto de competencia que cursa en la Corte Constitucional para determinar qué autoridad debe investigar al exmandatario.

La defensa también sostiene que aún faltan pruebas por practicar, entre ellas la declaración de Salvatore Mancuso, diligencia en la que los abogados de Uribe podrán formular preguntas al exjefe paramilitar.

Fiscalía entrevistará a Mancuso este jueves

Caracol Radio conoció en primicia que este miércoles 2 de septiembre la fiscal tercera delegada ante la Corte, Gloria Marcela Abadía, viajará a Montería para entrevistar a Salvatore Mancuso. La diligencia se realizará este jueves y hace parte de las actividades investigativas que adelanta la Fiscalía antes de la indagatoria de Uribe.

La entrevista busca corroborar algunos de los hechos que Mancuso ha mencionado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, así como recopilar otros elementos que entregó cuando fue llamado como testigo en el proceso por la presunta manipulación de testigos contra Uribe.

Con esta información, la Fiscalía terminará de estructurar el cuestionario que deberá responder el expresidente este viernes en el búnker de la entidad.

Las masacres de La Granja y El Aro

Uno de los principales ejes de la indagatoria serán las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, mientras Álvaro Uribe era gobernador del departamento, entre el 2 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.

La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996, cuando integrantes de grupos paramilitares asesinaron a varios habitantes de la zona. La Fiscalía busca establecer las circunstancias que rodearon la incursión armada, la actuación de las autoridades y el eventual conocimiento que pudo tener Uribe sobre lo ocurrido.

Un año después, en noviembre de 1997, ocurrió la masacre de El Aro. Durante varios días, integrantes de grupos paramilitares asesinaron a habitantes del corregimiento y provocaron desplazamientos y otros hechos de violencia.

En este caso, el ente investigador busca determinar qué conocimiento tuvo Uribe sobre los hechos y cuál fue la actuación de las autoridades frente a la incursión.

El asesinato de Jesús María Valle

El tercer eje de la investigación es el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Valle había denunciado públicamente la presencia y actuación de grupos paramilitares en Antioquia y había advertido sobre hechos de violencia cometidos en la región.

La Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon su asesinato y establecer los elementos que puedan ser corroborados a partir de los testimonios y documentos que hacen parte del expediente.

Mientras la defensa insiste en aplazar la diligencia, la Fiscalía mantiene en firme la indagatoria para este viernes 4 de septiembre.