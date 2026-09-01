🔴 Etapa 10 de la Vuelta España EN VIVO: minuto a minuto con Santiago Buitrago, líder de la montaña
Viva el paso a paso de los colombianos en la carrera, que tiene como líder al español Enric Mas.
Inicia la segunda semana de la Vuelta España. La primera dejó el abandono de Tadej Pogacar y a un Enric Mas que terminó asumiendo el liderato, buscando retenerlo ante la presión que ejercen desde atrás hombres como Primoz Roglic o Felix Gall.
Esta segunda jornada comienza con una etapa 10 que cuenta con un recorrido entre Alcaraz y Elche de la Sierra de 184.7 kilómetros. Además, hay tres premios de montaña de tercera categoría, el último a poco más de 20 kilómetros para la meta.
¿Cómo llegan los colombianos a la segunda semana de La Vuelta?
El mejor colombiano de la carrera es el huilense Harold Tejada, quien marcha en la octava casilla a 4 minutos y 39 segundos de Mas. El segundo mejor escarabajo es Juan Felipe Rodríguez, en el puesto 17 a 16 minuto y 54 segundos. Entretanto, Santiago Buitrago está a poco más de 40 minutos, pero es el líder de la clasificación de la montaña.
Siga acá el minuto a minuto de la etapa 10 de la Vuelta España
Enzo Paleni, ganador del puerto
El primer premio de montaña se lo llevó el francés Enzo Paleni, integrante de la fuga
Situación de carrera
Siete ciclistas marchan en la fuga con una diferencia de 2 minutos y 42 segundos.
El panorama de la segunda semana
Enric Mas lidera la carrera con 1 minuto y 18 segundos de diferencia con relación a Primoz Roglic. El colombiano Santiago Buitrago es el líder de la clasificación de la montaña.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 10 de la Vuelta España!