🔴 Etapa 10 de la Vuelta España EN VIVO: minuto a minuto con Santiago Buitrago, líder de la montaña

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, y Enric Mas, líder de la gemeral / Getty Images / Tim de Waele

Inicia la segunda semana de la Vuelta España. La primera dejó el abandono de Tadej Pogacar y a un Enric Mas que terminó asumiendo el liderato, buscando retenerlo ante la presión que ejercen desde atrás hombres como Primoz Roglic o Felix Gall.

Esta segunda jornada comienza con una etapa 10 que cuenta con un recorrido entre Alcaraz y Elche de la Sierra de 184.7 kilómetros. Además, hay tres premios de montaña de tercera categoría, el último a poco más de 20 kilómetros para la meta.

¿Cómo llegan los colombianos a la segunda semana de La Vuelta?

El mejor colombiano de la carrera es el huilense Harold Tejada, quien marcha en la octava casilla a 4 minutos y 39 segundos de Mas. El segundo mejor escarabajo es Juan Felipe Rodríguez, en el puesto 17 a 16 minuto y 54 segundos. Entretanto, Santiago Buitrago está a poco más de 40 minutos, pero es el líder de la clasificación de la montaña.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 10 de la Vuelta España