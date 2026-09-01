Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 sep 2026 Actualizado 12:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Vuelta a España

🔴 Etapa 10 de la Vuelta España EN VIVO: minuto a minuto con Santiago Buitrago, líder de la montaña

Viva el paso a paso de los colombianos en la carrera, que tiene como líder al español Enric Mas.

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, y Enric Mas, líder de la gemeral / Getty Images

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, y Enric Mas, líder de la gemeral / Getty Images / Tim de Waele

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, y Enric Mas, líder de la gemeral / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Inicia la segunda semana de la Vuelta España. La primera dejó el abandono de Tadej Pogacar y a un Enric Mas que terminó asumiendo el liderato, buscando retenerlo ante la presión que ejercen desde atrás hombres como Primoz Roglic o Felix Gall.

Esta segunda jornada comienza con una etapa 10 que cuenta con un recorrido entre Alcaraz y Elche de la Sierra de 184.7 kilómetros. Además, hay tres premios de montaña de tercera categoría, el último a poco más de 20 kilómetros para la meta.

¿Cómo llegan los colombianos a la segunda semana de La Vuelta?

El mejor colombiano de la carrera es el huilense Harold Tejada, quien marcha en la octava casilla a 4 minutos y 39 segundos de Mas. El segundo mejor escarabajo es Juan Felipe Rodríguez, en el puesto 17 a 16 minuto y 54 segundos. Entretanto, Santiago Buitrago está a poco más de 40 minutos, pero es el líder de la clasificación de la montaña.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 10 de la Vuelta España

Hay nuevos mensajes
-132

Enzo Paleni, ganador del puerto

El primer premio de montaña se lo llevó el francés Enzo Paleni, integrante de la fuga 

David Santiago Muñoz Camargo
- 141

Situación de carrera

Siete ciclistas marchan en la fuga con una diferencia de 2 minutos y 42 segundos.

David Santiago Muñoz Camargo

El panorama de la segunda semana

Enric Mas lidera la carrera con 1 minuto y 18 segundos de diferencia con relación a Primoz Roglic. El colombiano Santiago Buitrago es el líder de la clasificación de la montaña.

David Santiago Muñoz Camargo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 10 de la Vuelta España!

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir